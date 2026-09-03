Prima pagină » Social » Guvernul modifică compensațiile acordate transportatorilor la combustibil. Reducerile la motorină scad și vor fi clasificate pe trei trepte, în funcție de scăderea accizei: 71, 57 sau 43 bani/litru

Guvernul modifică compensațiile acordate transportatorilor la combustibil. Reducerile la motorină scad și vor fi clasificate pe trei trepte, în funcție de scăderea accizei: 71, 57 sau 43 bani/litru

Guvernul a decis să modifice compensațiile la combustibil acordate transportatorilor. Dacă înainte aceștia primeau o reducere la motorină de 85 de bani/litru, acum ieftinirea se va calcula în funcție de scăderea accizei. Astfel, se vor acorda trei trepte de reduceri: de 71, 57 sau 43 bani/ litru.
Guvernul modifică compensațiile acordate transportatorilor la combustibil. Reducerile la motorină scad și vor fi clasificate pe trei trepte, în funcție de scăderea accizei: 71, 57 sau 43 bani/litru
Coralia Frigea
03 sept. 2026, 14:41, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul a aprobat joi, 3 noiembrie, în ședința de la Palatul Victoria, modificarea schemei de compensație la motorină pentru transportatori. Executivul a creat trei tipuri de reducere, în funcție de scăderea accizei, în conformitate cu legea adoptată de Parlament care are ca efect scăderea prețurilor la combustibil.

„Astfel, având în vedere că prin Legea nr. 162/2026 a fost instituit un mecanism dinamic de ajustare bilunară a nivelului accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă, […] prin actul normativ se stabilesc reguli pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 bani/litru pe perioada situației de criză declarate potrivit dispozițiilor Legii nr. 162/2026”, precizează Guvernul în Hotărâre.

Care sunt categoriile de compensații

Astfel, categoriile de compensații la motorină vor fi următoarele:

  • la o diminuare a accizei de 15%, valoarea ajutorului de stat devine 71 bani/litru;
  • la o diminuare a accizei de 20%, valoarea ajutorului de stat devine 57 bani/litru;
  • la o diminuare a accizei de 25%, valoarea ajutorului de stat devine 43 bani/litru.

Executivul mai spune că hotărârea de guvern vine în continuarea legii adoptate în Parlament privind micșorarea accizei la combustibil, iar ajutorul către sectorul transporturilor este acordat în continuare, menținând nivelul minim de impozitare.

„Măsura contribuie la menținerea predictibilității sprijinului acordat transportatorilor și la limitarea impactului creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză”, a concluzionat Guvernul.

Efectele legii adoptate de Parlament au început să se vadă la pompă începând de marți, 1 septembrie, când prețul motorinei a scăzut sub 10 lei/litru.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
Prosport
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Libertatea
Cât încasează lunar fostul edil al Capitalei. Oana Lis, copleșită de cheltuielile medicale uriașe și problemele de sănătate ale soțului ei
CSID
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia