Guvernul modifică compensațiile acordate transportatorilor la combustibil. Reducerile la motorină scad și vor fi clasificate pe trei trepte, în funcție de scăderea accizei: 71, 57 sau 43 bani/litru

Guvernul a aprobat joi, 3 noiembrie, în ședința de la Palatul Victoria, modificarea schemei de compensație la motorină pentru transportatori. Executivul a creat trei tipuri de reducere, în funcție de scăderea accizei, în conformitate cu legea adoptată de Parlament care are ca efect scăderea prețurilor la combustibil.

„Astfel, având în vedere că prin Legea nr. 162/2026 a fost instituit un mecanism dinamic de ajustare bilunară a nivelului accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă, […] prin actul normativ se stabilesc reguli pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 bani/litru pe perioada situației de criză declarate potrivit dispozițiilor Legii nr. 162/2026”, precizează Guvernul în Hotărâre.

Care sunt categoriile de compensații

Astfel, categoriile de compensații la motorină vor fi următoarele:

la o diminuare a accizei de 15%, valoarea ajutorului de stat devine 71 bani/litru;

la o diminuare a accizei de 20%, valoarea ajutorului de stat devine 57 bani/litru;

la o diminuare a accizei de 25%, valoarea ajutorului de stat devine 43 bani/litru.

Executivul mai spune că hotărârea de guvern vine în continuarea legii adoptate în Parlament privind micșorarea accizei la combustibil, iar ajutorul către sectorul transporturilor este acordat în continuare, menținând nivelul minim de impozitare.

„Măsura contribuie la menținerea predictibilității sprijinului acordat transportatorilor și la limitarea impactului creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză”, a concluzionat Guvernul.

Efectele legii adoptate de Parlament au început să se vadă la pompă începând de marți, 1 septembrie, când prețul motorinei a scăzut sub 10 lei/litru.