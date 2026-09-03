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25.000 de cereri de validare ROeID sunt în așteptare | ADR anunță măsuri pentru reducerea întârzierilor

Coada de la ROeID a ajuns la aproximativ 25.000 de cereri de validare, în timp ce alte 10.000 de solicitări noi intră în sistem în fiecare zi. ADR a suplimentat echipa care face verificările și spune că, dacă ritmul actual se menține, restanțele ar putea fi rezolvate într-o săptămână.
25.000 de cereri de validare ROeID sunt în așteptare | ADR anunță măsuri pentru reducerea întârzierilor
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Luiza Moldovan
03 sept. 2026, 15:29, Social
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Aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale prin ROeID sunt în prezent în așteptare, în condițiile în care platforma primește, în medie, alte 10.000 de solicitări în fiecare zi. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunță că a suplimentat temporar numărul persoanelor care se ocupă de verificări și estimează că volumul restant ar putea fi soluționat în aproximativ o săptămână.

ADR are în prezent 40 de persoane instruite pentru validarea identităților, iar din 2 septembrie a început instruirea altor 19 angajați, în parteneriat cu Institutul Național de Criminalistică. Instruirea durează două zile, astfel că echipa destinată validării va ajunge la 59 de persoane.

Autoritatea precizează că validarea se realizează în prezent preponderent manual și presupune verificări menite să prevină tentativele de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul implicat în proces beneficiază de instruire specializată.

ADR vrea să treacă la validarea automată

Pe termen mediu, ADR intenționează să introducă validarea automatizată pentru nivelul de asigurare HIGH.

Potrivit autorității, sunt în desfășurare etapele de audit și validare a procedurilor în cadrul Rețelei de Cooperare eIDAS de la nivelul Comisiei Europene.

Acestea ar urma să fie finalizate în cursul lunii octombrie 2026, după care sistemul ROeID va putea prelua, analiza și soluționa automat solicitările de înrolare.

Până la operaționalizarea validării automate, ADR estimează că, după eliminarea volumului restant, o echipă de aproximativ 40 de persoane va putea procesa între 10.000 și 15.000 de cereri pe zi. Potrivit autorității, această capacitate ar trebui să fie suficientă pentru gestionarea fluxului actual de solicitări și pentru evitarea formării unei noi acumulări importante.

ADR transmite că urmărește permanent volumul solicitărilor și capacitatea de procesare, cu obiectivul de a reduce cât mai rapid numărul cererilor aflate în așteptare, fără a diminua nivelul de securitate al verificărilor.

Un blocaj important înainte de automatizare

Practic, cifrele comunicate de ADR arată amploarea presiunii asupra sistemului: 25.000 de solicitări restante, în condițiile unui flux de aproximativ 10.000 de cereri noi în fiecare zi. Autoritatea încearcă să rezolve acumularea prin suplimentarea temporară a personalului, înainte de trecerea la validarea automatizată.

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