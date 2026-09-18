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Aproape 70 de milioane de lei plătiți într-o săptămână pentru investițiile din Sănătate prin PNRR

Ministerul Sănătății a făcut, în perioada 14-18 septembrie 2026, plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele din domeniul sănătății finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Aproape 70 de milioane de lei plătiți într-o săptămână pentru investițiile din Sănătate prin PNRR
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Laura Buciu
18 sept. 2026, 13:22, Social
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Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile au fost acordate pentru proiecte finalizate, iar investițiile vizează atât modernizarea infrastructurii medicale, cât și dotarea unităților sanitare cu echipamente și materiale necesare.

O parte dintre fonduri a fost direcționată către modernizarea ambulatoriilor, cu obiectivul de a îmbunătăți capacitatea unităților medicale de a asigura diagnosticarea și tratamentul pacienților fără internări de lungă durată.

Ministerul Sănătății menționează, de asemenea, investiții destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, prin achiziția și dotarea unităților sanitare cu echipamente și materiale pentru creșterea siguranței pacienților.

Investiții în spitale și secții de terapie intensivă neonatală

Finanțările din această săptămână au inclus și proiecte pentru construcția și extinderea infrastructurii spitalicești.

O altă direcție de finanțare o reprezintă secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți, unde fondurile sunt destinate îmbunătățirii condițiilor și capacității de îngrijire a pacienților vulnerabili.

Au fost efectuate, totodată, decontări pentru Centrele Comunitare Integrate și pentru cabinetele de planificare familială, în cadrul investițiilor destinate dezvoltării serviciilor medicale la nivelul comunităților.

Investițiile continuă

Reprezentanții Ministerului Sănătății susțin că plățile pentru proiectele PNRR reprezintă o etapă importantă în modernizarea sistemului medical și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților.

„Continuăm finanțarea și susținerea investițiilor din Sănătate!”, a transmis Ministerul Sănătății, subliniind că dezvoltarea infrastructurii medicale și dotarea unităților sanitare rămân obiective susținute prin fonduri europene.

 

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