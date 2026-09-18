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Bărbat trimis în judecată după ce ar fi instigat pe Facebook la violențe împotriva magistraților

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după ce, potrivit procurorilor, ar fi publicat pe Facebook un mesaj prin care îndemna publicul să comită infracțiuni împotriva judecătorilor și procurorilor din România. Dosarul a fost transmis Judecătoriei Mediaș.
Bărbat trimis în judecată după ce ar fi instigat pe Facebook la violențe împotriva magistraților
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
18 sept. 2026, 13:09, Social
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Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, după finalizarea cercetărilor.

Potrivit rechizitoriului, în luna august 2025, inculpatul ar fi îndemnat publicul, prin intermediul platformei Facebook, să comită infracțiuni precum omor, omor calificat și ultraj judiciar împotriva magistraților români.

Procurorii susțin că mesajul a fost publicat de pe un cont accesibil publicului, înregistrat cu numele inculpatului.

În postare, acesta ar fi scris: „Ridicați în furci toți împuțiții de magistrați!!!!! Măcar să folosim lemnul din pădurile României pentru ceva constructiv! Și pentru a face dreptate!!!!!”.

Anchetatorii consideră că mesajul întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare publică, pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Mediaș, instanța urmând să analizeze cauza în primă instanță.

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