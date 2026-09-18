Prima pagină » Social » Salvatorii montani, pregătiți pentru misiuni dificile cu elicopterul. Urmează testul gerului și al zăpezii

Salvatorii montani, pregătiți pentru misiuni dificile cu elicopterul. Urmează testul gerului și al zăpezii

Salvatorii montani și echipajele aeromedicale se pregătesc pentru intervențiile dificile cu elicopterul, inclusiv în condiții de iarnă. Programul de instruire se întinde pe trei ani, iar următoarele sesiuni vor avea loc la temperaturi scăzute și în condiții de zăpadă.
Salvatorii montani, pregătiți pentru misiuni dificile cu elicopterul. Urmează testul gerului și al zăpezii
sursa foto: Salvamont România
Maria Miron
18 sept. 2026, 12:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A doua serie de pregătire în domeniul salvării aeriene se încheie vineri, la Bușteni, în Masivul Bucegi. La instruire participă salvatori montani din întreaga țară, alături de personalul echipajelor aeriene și medicale de pe elicopterele SMURD, a transmis Dispeceratul Național Salvamont.

Programul este organizat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, cu participarea unor specialiști din cadrul REGA – Swiss Air-Rescue, organizație elvețiană specializată în salvare aeriană și intervenții medicale de urgență cu elicopterul.

Salvamontiștii învață, alături de membrii echipajelor aeriene și medicale, să intervină cu sprijinul elicopterelor și să se coordoneze în misiunile dificile de pe munte.

Urmează pregătirea pentru intervențiile în ger și zăpadă

Pregătirea va continua timp de trei ani, cu câte patru sesiuni anual. Următoarele antrenamente vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie și în decembrie, când salvatorii vor exersa intervențiile cu elicopterul în frig și zăpadă.

Salvamontiștii care participă la pregătire au fost selectați la nivel național, ținând cont de nevoile fiecărei zone montane, de numărul celor care pot interveni în misiuni aeriene și de cazurile întâlnite în ultimii ani.

Programul de formare pentru salvarea montană cu sprijin aerian a fost reluat după o întrerupere de aproape cinci ani.

„Un salvator bine pregătit pentru intervenția aero înseamnă intervenții mai rapide, proceduri mai sigure, o mai bună coordonare cu echipajul aeromedical și, în final, șanse mai mari pentru persoanele aflate în dificultate în zonele montane”, au transmis reprezentanții Salvamont România.

Sute de intervenții Salvamont cu sprijinul elicopterelor

În ultimii trei ani, în România au fost realizate 463 de acțiuni de salvare montană cu sprijinul elicopterelor.

„Cifrele demonstrează cât de important a devenit suportul aerian în misiunile de salvare și necesitatea ca pregătirea tuturor celor implicați să țină pasul cu complexitatea acestor intervenții”, au precizat salvamontiștii.

Pregătirea comună urmărește coordonarea salvatorilor montani cu echipajele aeromedicale și personalul elicopterelor SMURD în misiunile în care accesul rapid în zona intervenției este dificil.

„Pentru cei aflați în dificultate în munți, fiecare secundă poate face diferența”, au explicat reprezentanții Salvamont.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Disputa dintre Ion Țiriac și Eduard Novak: „Chemați toată presa, nu se poate așa ceva”
GSP.ro
Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Schimbări majore pentru pensionari din 2027. Talonul de pensie va include cod QR sau cod de bare
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia