România, exemplul dat de presa maghiară în contextul noilor reguli pentru trotinete din Ungaria

Amenzile din România pentru trotinete electrice s-au scumpit începând cu 1 iulie, potrivit presei maghiare. Valoarea unui punct de penalizare a crescut de la 202,5 lei la 216,25 lei. Cea mai mare sancțiune poate ajunge la aproape 120.000 de forinți.

Amenda se calculează pe baza numărului de puncte de penalizare, în funcție de gravitatea abaterii. Pentru încălcările de 4-5 puncte, suma variază între 865 și 1081 de lei. Pentru cele de 6-8 puncte, amenda poate ajunge la 1730 de lei.

Legislația română interzice transportul unui pasager pe trotinetă. Vehiculul poate fi condus doar de persoane care au împlinit 14 ani. Minorii sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecție pe carosabil. Cei care încalcă aceste reguli riscă o amendă de 865 de lei.

Aceeași sumă se aplică și pentru traversarea neregulamentară a trecerii de pietoni.

În timp ce Ungaria dezbate noi reguli pentru trotinete, presa maghiară arată cât de dur sancționează România

Amenda crește dacă șoferul ține telefonul în mână sau trece pe roșu. În aceste cazuri, suma ajunge la 1297,5 lei. Cea mai mare sancțiune, de 1730 de lei, se aplică pentru conducerea sub influența alcoolului. La București, o acțiune de control din august s-a soldat cu amenzi de peste 12.000 de lei.

Reglementările impun și utilizarea pistei de biciclete, acolo unde există. În lipsa acesteia, trotinetele pot circula doar pe drumuri cu viteză maximă de 50 km/h. Pe un vehicul poate circula o singură persoană.

Ungaria pregătește, la rândul ei, un nou Cod rutier pentru trotinete electrice.

Proiectul ar introduce o categorie separată, în funcție de puterea și viteza vehiculului. Pentru scuterele mai slabe, vârsta minimă ar fi de 12 ani. Pe trotuar, viteza ar fi limitată la 10 km/h. Compania Lime a transmis un comentariu pe această temă, subliniind nevoia unei analize mai ample a transportului urban.