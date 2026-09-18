Produse expirate, lipsa igienei și etichete incomplete. Peste 1.600 de sancțiuni pentru operatorii economici

Peste 1.500 de operatori economici au fost verificați în perioada 14 – 18 septembrie, iar valoarea amenzilor aplicate a depășit 3,78 milioane de lei, potrivit unui comunicat al ANPC.

Produse expirate sau degradate și probleme de igienă

Controalele au vizat siguranța produselor comercializate, respectarea legislației în domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

Lista neregulilor constatate de comisari include comercializarea unor produse depreciate calitativ, precum și a unor produse neconforme sau cu termenul de valabilitate expirat.

Inspectorii au identificat și spații în care serviciile erau prestate în condiții necorespunzătoare, agregate care nu fuseseră igienizate corespunzător, pavimente deteriorate și ustensile neconforme utilizate în zonele destinate preparării alimentelor.

ANPC menționează, de asemenea, existența unor spații de joacă ce puneau în pericol siguranța utilizatorilor.

În cazul unor produse, comisarii au constatat probleme de informare a consumatorilor, între care lipsa mențiunilor referitoare la țara de proveniență. Pentru unele articole de îmbrăcăminte, informațiile de pe etichete nu erau traduse în limba română.

983 de amenzi și 663 de avertismente

În urma controalelor, ANPC a aplicat 983 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,78 milioane de lei, precum și 663 de avertismente.

Comisarii au dispus totodată oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de aproximativ 123.000 de lei.

Alte produse, evaluate la circa 700.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare până la remedierea problemelor constatate.

Măsurile au vizat și activitatea unor comercianți sau prestatori de servicii. Pentru 17 operatori economici, ANPC a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor identificate în timpul verificărilor.

În total, cele 983 de amenzi și 663 de avertismente însumează 1.646 de sancțiuni aplicate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în cele cinci zile.