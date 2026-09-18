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Tentativă de înșelăciune de peste 108.000 de lei: un bărbat, prins înainte să ridice banii

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, după ce s-ar fi prezentat într-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei pentru a ridica peste 108.000 de lei de la o persoană înșelată. Polițiștii au intervenit înainte ca acesta să intre în posesia banilor.
Tentativă de înșelăciune de peste 108.000 de lei: un bărbat, prins înainte să ridice banii
Laura Buciu
18 sept. 2026, 11:44, Social
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Potrivit procurorilor, la data de 15 septembrie 2026, în jurul orei 16:30, inculpatul s-a deplasat în parcarea unui supermarket din București, Sectorul 2, unde urma să se întâlnească cu persoana vătămată și să primească suma de 108.171 de lei.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi acționat în urma unei înțelegeri cu persoane încă neidentificate, care ar fi contactat victima și s-ar fi prezentat drept angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară, Poliției Economice și Secției 1 Poliție.

Victima, convinsă să contracteze un credit

Potrivit anchetei, suspecții ar fi indus-o în eroare pe persoana vătămată, spunându-i că o altă persoană ar fi încercat să obțină un credit în numele său.

Sub acest pretext, victima ar fi fost determinată să contracteze un împrumut în valoare de 108.171 de lei, banii fiind obținuți de la UniCredit Bank.

Ulterior, victima ar fi fost instruită să predea suma de bani, moment în care inculpatul s-ar fi deplasat la locul stabilit pentru a o ridica. Organele de poliție au intervenit înainte ca acesta să intre în posesia banilor.

Bărbatul, plasat sub control judiciar

La 16 septembrie 2026, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru complicitate la tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

În aceeași zi, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Pe durata acestei măsuri, inculpatul are obligația de a nu depăși limita teritorială a municipiului București fără aprobarea prealabilă a procurorului competent. De asemenea, acesta trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea persoanelor care ar fi participat la tentativa de fraudare.

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