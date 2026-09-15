Anchetă după ce o fată de 6 ani a murit. Copila a fost găsită inconștientă în casă de tatăl ei

Potrivit Poliției Vrancea, în 14 septembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Nănești au fost sesizați prin 112 de un bărbat de 51 de ani, care a anunțat că fiica sa, în vârstă de 6 ani, ar fi fost găsită inconștientă în locuința familiei.

Polițiștii s-au deplasat la adresă pentru verificări, iar un echipaj medical a constatat decesul copilului.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului competent pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma procedurilor medico-legale.