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Anchetă după ce o fată de 6 ani a murit. Copila a fost găsită inconștientă în casă de tatăl ei

O fetiță de 6 ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în casă, luni, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul. Polițiștii spun că, la examinarea preliminară, nu au fost identificate leziuni sau semne vizibile de violență.
Anchetă după ce o fată de 6 ani a murit. Copila a fost găsită inconștientă în casă de tatăl ei
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laura Buciu
15 sept. 2026, 14:01, Social
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Potrivit Poliției Vrancea, în 14 septembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Nănești au fost sesizați prin 112 de un bărbat de 51 de ani, care a anunțat că fiica sa, în vârstă de 6 ani, ar fi fost găsită inconștientă în locuința familiei.

Polițiștii s-au deplasat la adresă pentru verificări, iar un echipaj medical a constatat decesul copilului.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului competent pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma procedurilor medico-legale.

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