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Brâul Maicii Domnului va fi adus la București din Grecia. Credincioșii se vor putea închina timp de cinci zile

Brâul Maicii Domnului va fi adus la București de o delegație a Mănăstirii Panagia Kato Xenia din Grecia și va fi așezat spre închinare la Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea”, în perioada 30 septembrie - 4 octombrie, potrivit unui comunicat al parohiei.
Brâul Maicii Domnului va fi adus la București din Grecia. Credincioșii se vor putea închina timp de cinci zile
Sursa foto: Facebook/Parohia Sfântul Ilie - Ghencea
Oana Antipa
18 sept. 2026, 14:44, Social
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Credincioșii vor avea acces zilnic, între orele 08:00 și 22:00, iar pe parcursul celor cinci zile vor fi organizate slujbe, conferințe și concerte de muzică bizantină.

Racla va fi întâmpinată miercuri, 30 septembrie

Delegația din Grecia care va aduce Brâul Maicii Domnului va fi întâmpinată miercuri, 30 septembrie, la ora 09:00, la Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea”, situată pe strada Floare de Gheață nr. 1, în Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit parohiei, evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Daniel, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

În biserică se află și moaște ale Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul, la care credincioșii se vor putea închina pe durata evenimentului.

Liturghie arhierească pe 1 octombrie

Joi, 1 octombrie, de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, de la ora 09:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Programul celor cinci zile cuprinde Utrenii, Sfinte Liturghii, Vecernii, Parastase, precum și Taina Sfântului Maslu, programată vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00.

Manifestările religioase vor fi completate de o serie de conferințe dedicate familiei, educației, sănătății și valorilor creștine. Printre invitați se numără rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, vicepreședintele Academiei Române Mircea Dumitru și președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.

Concerte de muzică bizantină

Joi seara este programat și un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și sfintelor femei, susținut de Corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov.

Programul se va încheia duminică, 4 octombrie. După Sfânta Liturghie de la ora 09:30 vor avea loc un Parastas pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii și o prelegere susținută de preotul paroh Sebastian Gabor.

Ultima zi include, de la ora 19:30, o conferință susținută de dr. Cristina Vlad, dedicată familiei, carierei și experienței de mamă a zece copii. De la ora 20:00 este programat concertul de încheiere, susținut de Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”.

Brâul Maicii Domnului va rămâne la Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea” până duminică, 4 octombrie, programul de închinare fiind zilnic între orele 08:00 și 22:00.

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