Guvernul aprobă ajutoare pentru 65 de persoane relocate din Dumbrava. Cât se acordă lunar pentru fiecare beneficiar

Sprijinul va fi acordat pentru o perioadă de cel mult șase luni și va acoperi exclusiv cheltuielile pentru asistență, îngrijire, cazare și masă ale beneficiarilor.

Până la 8.378 de lei pe lună pentru un beneficiar

Potrivit hotărârii adoptate de Executiv, suma totală necesară este estimată la 3.078.112 lei, fondurile urmând să fie asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cuantumul ajutorului de urgență este estimat la 7.700 de lei pe lună pentru fiecare persoană vârstnică și la 8.378 de lei lunar pentru o persoană cu dizabilități.

Guvernul precizează că aceste valori au fost stabilite în concordanță cu sumele acordate persoanelor relocate în centre publice, potrivit standardului de cost prevăzut de HG nr. 6/2026.

Ajutoarele sunt acordate individual pentru fiecare dintre persoanele vulnerabile găzduite în centrele rezidențiale private, însă plata se efectuează lunar către centrul în care se află beneficiarul.

Sprijinul poate fi acordat până la 31 decembrie

Măsura acoperă perioada în care beneficiarii sunt găzduiți în centrele private, începând cu 1 iulie 2026, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

În situația în care o persoană este mutată într-un alt centru privat, ajutorul va continua să fie acordat în noua unitate, de la data transferului. Pentru menținerea sprijinului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială trebuie notificată în scris în maximum 24 de ore. Notificarea trebuie să conțină numele beneficiarului, data transferului și denumirea noului centru.

Plata ajutorului încetează dacă persoana este transferată într-un centru rezidențial administrat de un furnizor public de servicii sociale, este preluată de aparținători sau în cazul decesului.

Aproximativ 409 persoane au trebuit relocate

Măsura adoptată de Guvern vine după acțiunea desfășurată la 30 iunie 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale.

În urma intervenției a fost necesară relocarea a aproximativ 409 persoane vulnerabile în alte servicii sociale rezidențiale, pentru asigurarea condițiilor necesare protejării sănătății, demnității și integrității fizice și psihice a acestora.

Hotărârea adoptată vineri vizează 65 dintre aceste persoane, respectiv beneficiarii care au fost relocați în centre rezidențiale aparținând furnizorilor privați de servicii sociale din Alba, Hunedoara și Sibiu.