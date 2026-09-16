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A murit Noja Paladia, cea mai vârstnică persoană din România. Avea 111 ani

Noja Paladia, recunoscută drept cea mai vârstnică persoană din România, a murit la vârsta de 111 ani, a anunțat miercuri Primăria Cugir.
A murit Noja Paladia, cea mai vârstnică persoană din România. Avea 111 ani
Noja Paladia. Sursa foto: Facebook/Orașul Cugir
Iulian Moşneagu
16 sept. 2026, 18:11, Social
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Născută la 20 iulie 1915, Noja Paladia era, potrivit Primăriei Orașului Cugir, prima femeie supercentenară din istoria documentată a României.

„Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani”, a transmis primăria într-o postare pe Facebook.

Primăria precizează că longevitatea acesteia a fost validată de organizația internațională Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în clasamentul celor mai longevive persoane în viață și a recunoscut-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.

„Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii”, a scris Primăria Cugir.

Administrația locală a transmis condoleanțe familiei acesteia.

„Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului, dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească”, a mai transmis Primăria Cugir.

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