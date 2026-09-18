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Siegfried Mureșan exclude preluarea șefiei PNL dacă ajunge premier: Nu caut să mă așez pe scaunele altora

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins ideea că, în cazul în care va ajunge prim-ministru, ar încerca să preia conducerea Partidului Național Liberal de la Ilie Bolojan, subliniind că își va concentra întreaga energie pe activitatea de la Palatul Victoria.
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Radu Mocanu
18 sept. 2026, 20:52, Politic
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Întrebat dacă din poziția de premier al României va încerca să preia și conducerea Partidului Național Liberal, Siegfried Mureșan a negat categoric, subliniind că va avea relații de bună colaborare cu președintele PNL Ilie Bolojan. 

„Dacă voi fi prim-ministru Guvernului României, îmi voi concentra toată energia pentru a face bine la Guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, indiferent de poziția pe care domnia sa o ocupă în statul român”, a declarat Mureșan, vineri, la Digi24. 

„Nu caut să mă așez pe scaunele altora”

Oficialul a precizat că îl apreciază pe Ilie Bolojan și că nu este interesat să ocupe alte funcții în afara celor pe care le deține. 

„Domnul Bolojan a făcut multe lucruri bune pentru România în ultimii ani și sunt convins că va continua să facă multe lucruri bune pentru România în anii următori. Și întotdeauna îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora”, a mai declarat prim-ministrul desemnat. 

Refuz categoric în fața oricărei acțiuni împotriva conducerii PNL

Premierul desemnat a exclus orice scenariu de tensiune sau scindare în cadrul PNL, punctând că nu va accepta inițiative împotriva conducerii actuale. 

„Nu cred că colegii îmi vor propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune haide să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru”, a conchis Mureșan. 

Siegfried Mureșan, europarlamentar din partea PNL, a fost desemnat joi de către președintele Nicușor Dan să formeze un guvern, în urma consultărilor cu partidele și grupurile parlamentare. 

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