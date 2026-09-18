Primele declarații ale lui Mureșan după desemnare. PSD intră în calculele pentru noul Guvern. Mureșan: „La începutul săptămânii viitoare prezentăm prioritățile”

UPDATE ora 13:43 Tanczos Barna readuce rotativa pe masă: Guvern stabil până în 2028

Cel mai clar mesaj privind formula prin care PSD ar putea fi atras în negociere a venit din partea lui Tanczos Barna.

Reprezentantul UDMR a spus că viitorul Executiv nu trebuie construit doar pentru câteva luni.

„Trebuie să ne gândim la un guvern care nu are perspectiva câtorva luni, să găsim un guvern care asigură stabilitate până în 2028”, a declarat Tanczos Barna.

El a readus explicit în discuție varianta unei alternanțe la conducerea Guvernului.

„Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă”, a spus Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, „detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD”.

Varianta unei alternanțe la guvernare până la alegerile parlamentare din 2028 fusese deja susținută public de lideri liberali, ca posibilă formulă pentru obținerea unei majorități stabile.

UPDATE ora 13:36 Fritz confirmă negocierile cu PSD

Dominic Fritz a anunțat explicit că cele trei partide vor discuta și cu PSD pentru voturile necesare învestirii.

„USR susține nominalizarea pentru că crede că este omul potrivit care să construiască un guvern”, a spus liderul USR.

Fritz a susținut că România are nevoie de „un guvern serios, cu o viziune clară și pozitivă”, în contextul tensiunilor politice și al problemelor economice.

„Vom lucra cu Siegfried Mureșan la viziune, unde nu începem de la zero, avem deja munca miniștrilor USR. Vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern”, a declarat Dominic Fritz.

Este o schimbare importantă de accent în ecuația politică, în condițiile în care relațiile dintre blocul PNL-USR-UDMR și PSD au fost tensionate în ultimele luni. Social-democrații au mers la consultările de la Cotroceni cu propria propunere de premier, Sorin Grindeanu.

UPDATE ora 13:32 Bolojan pune o condiție pentru programul lui Mureșan

Ilie Bolojan a transmis, la rândul său, că PNL va pune la dispoziția lui Mureșan datele și expertiza din ministere, dar a avertizat că programul viitorului guvern trebuie să țină cont de situația economică.

„În zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare în așa fel încât viziunea pe care o are să se bazeze pe date corecte”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a trasat însă și o limită:

„Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care nu pot fi acoperite de realitatea noastră economică.”

Bolojan a confirmat că PNL va participa la negocierile politice care urmează și a subliniat că problemele cu care se confruntă România rămân aceleași indiferent de numele premierului.

Liderul PNL a mai spus că viitorul Guvern trebuie să țină cont de situația economică a României.

„Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că problemele cu care se va confrunta viitorul Guvern sunt aceleași, indiferent de persoana care ocupă funcția de premier.

UPDATE: Siegfried Mureșan începe redactarea unui program de guvernare

Siegfried Mureșan a anunțat vineri că acceptă nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și că va începe imediat, împreună cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, redactarea unui program de guvernare. acceptă nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și că va începe imediat, împreună cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, redactarea unui program de guvernare. Europarlamentarul liberal susține că prioritățile viitorului Executiv ar urma să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri”, a transmis Siegfried Mureșan într-un mesaj publicat înaintea conferinței de presă.

Alături de Siegfried Mureșan vor participa la conferința de presă și Ilie Bolojan – președinte PNL și premier interimar și Dominic Fritz, președintele USR.

Cei trei au ajuns deja la Parlament, conferința urmând să aibă loc în fața biroului președintelui Senatului.