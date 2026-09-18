UDMR propune rotativa guvernului Mureșan cu un guvern PSD. Tanczos Barna: Soluția e refacerea majorității care s-a destrămat în aprilie

Tanczos Barna, vicepremier UDMR, a declarat vineri, 18 septembrie, într-o conferință de presă susținută de partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan, că soluția propusă de UDMR ar fi cea a unei rotative guvernamentale.

„Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere, chiar într-o altă formulă, a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă, detaliile sigur trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social-Democrat”, a spus Tanczos Barna, în Parlament.

Conform declarației liderului UDMR, schimbul s-ar face între Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, și un guvern monocolor PSD.

Guvernul Mureșan, voturi lipsă pentru învestire

Viitorului Guvern condus de Siegfried Mureșan îi lipsesc însă peste 30 de voturi pentru a putea fi investit în Parlament. Soluția propusă de liderul UDMR ar putea fi moneda de schimb pe care cele trei partide ar da-o pentru voturile social-democraților.

„PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru clasa politică să rezolvăm problema pentru următorii doi ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcții politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România”, a mai explicat vicepremierul UDMR.

Siegfried Mureșan a fost, încă din luna iulie, propunerea PNL-USR-UDMR de premier, în timp ce PSD l-a vrut pe Sorin Grindeanu în fruntea Guvernului. Nicușor Dan l-a desemnat joi, pe 17 septembrie, pe liberal, pentru a-și construi un Guvern care să primească susținerea legislativului.