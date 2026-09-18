Ilie Bolojan, declarații alături de USR și UDMR privind Guvernul Mureșan: Problemele vor fi aceleași, indiferent cine va fi premier

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Parlament, că liberalii vor trata cu responsabilitate formarea unui nou Guvern după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Bolojan a spus că PNL va pune la dispoziția premierului desemnat „toate datele necesare în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării”.

Ilie Bolojan a precizat că a aflat despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan cu aproximativ 30 de minute înainte de anunțul oficial, de la premierul desemnat.

„Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, în funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație”, a declarat Bolojan.

„Așa cum a precizat domnul Mureșan în zilele următoare, prin experții noștri din Ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării”, a spus Bolojan.

Bolojan: Nu vom susține programe care creează așteptări nerealiste

Liderul PNL a mai spus că viitorul Guvern trebuie să țină cont de situația economică a României.

„Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că problemele cu care se va confrunta viitorul Guvern sunt aceleași, indiferent de persoana care ocupă funcția de premier.

„Așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași”, a afirmat liderul PNL.

„Sunt problemele care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești”, a declarat Bolojan.

„Un guvern care vine cu soluții pentru România”

Ilie Bolojan a spus că viitorul Guvern trebuie să țină cont „de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economică, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții pentru România”.

Împreună cu USR și UDMR, PNL va participa la negocierile pentru formarea noului Guvern, care vor începe în perioada următoare, a anunțat Ilie Bolojan.

„Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare”, a precizat liderul PNL.

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. PNL, USR și UDMR și-au reafirmat susținerea pentru acesta, iar Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru formarea Guvernului.

Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.