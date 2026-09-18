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PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte direcția viitorului Guvern: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?

Partidul Social Democrat îi cere lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să prezinte direcția pe care o va urma viitorul Guvern. Mesajul vine doar cu câteva minute înainte ca liberalul să facă primele declarații de presă de după desemnare.
PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte direcția viitorului Guvern: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
18 sept. 2026, 13:04, Politic
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PSD îi cere vineri, 18 septembrie, lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să facă publică direcția pe care vrea ca viitorul Guvern să o urmeze. Liberalul este susținut atât de partidul său, cât și de USR și UDMR.

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue? PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan are obligația să le spună românilor care este planul său pentru a scoate țara din criza economică și socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, președintele propriului său partid”, au transmis social-democrații printr-un comunicat de presă.

Primește Guvernul Mureșan voturile PSD?

Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie și de voturi din PSD pentru a-și putea trece Guvernul de votul de investire din Parlament. Social-democrații s-au declarat reticenți în privința Guvernului condus de liberal. Au avut și ei o propunere separată pentru funcția de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu, președintele partidului.

PSD a mai transmis că nu va susține viitorul Guvern dacă urmează direcția fostului executiv, condus de Ilie Bolojan.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?”

Siegfried Mureșan va susține primele declarații de presă de după desemnare vineri, 18 septembrie, la ora 13:00.

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