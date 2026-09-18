Un fost ministru PSD critică reformele asumate de Siegfried Mureșan: Mă îngrijorează direcția anunțată pentru viitorul Guvern

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, îl critica dur pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat, susținut de PNL, USR si UDMR. Social-democratul spune ca problema ar fi reformele pe care viitorul prim-ministru si le-a asumat.

„Siegfried Mureșan a spus foarte clar că își dorește un Guvern care să „continue reformele Guvernului Bolojan”. Aici este problema: care reforme trebuie continuate? Pânǎ acum nu s-a fǎcut nicio reformǎ, doar s-a taiat fǎrǎ cap și fǎrǎ viziune! Nu existǎ niciun exemplu concret de reformǎ, doar minciuni și dezinformare!”, a transmis Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Rogobete, atac la adresa PNL

Fostul ministru a dus o campanie de atacuri împotriva premierului interimar, Ilie Bolojan, după ce partidul său a dat jos Guvernul prin moțiune de cenzură. Rogobete a susținut în repetate rânduri că prim-ministrul ar fi tăiat bani de la Sănătate.

„Am criticat în ultimele luni tocmai politica tăierilor aplicate fără suficientă diferențiere între domenii și fără să se țină cont de funcționarea sistemelor critice.

În sănătate vedem consecințele presiunii financiare: spitale care ajung să rezolve în ultimul moment probleme legate de medicamente, materiale sanitare, substanțe de contrast sau finanțarea serviciilor esențiale”, mai spune fostul ministru al Sănătății.

Rogobete: Avem nevoie de disciplină bugetară

Nici în plan bugetar Alexandru Rogobete nu este mulțumit. El spune că direcția economică asumată de Siegfried Mureșan nu este potrivită cu situația României.

„Avem nevoie de disciplină bugetară, evident. Dar disciplina bugetară nu poate însemna doar să tai. Reforma adevărată trebuie să producă dezvoltare, eficiență și servicii publice mai bune. România nu trebuie doar să cheltuiască mai puțin. România trebuie să producă mai mult, să atragă mai mult și să investească mai bine”, mai explică Rogobete.

Siegfried Mureșan ar avea nevoie de voturi și din PSD pentru a-și putea trece Guvernul de votul de investire din Parlament. Până acum, nici președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, nu s-a declarat mulțumit de desemnarea lui Mureșan ca premier.