Siegfried Mureșan anunță primele planuri după nominalizarea pentru funcția de premier: „Sunt pregătit să formăm un guvern”

Europarlamentarul liberal susține că prioritățile viitorului Executiv ar urma să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare.

Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan l-a indicat pe Mureșan drept opțiunea pentru funcția de premier, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat vineri că va semna sâmbătă decretul de desemnare, documentul urmând să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

„Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare”

În prima sa declarație amplă după nominalizare, Siegfried Mureșan a mulțumit președintelui și celor trei formațiuni care îi susțin candidatura.

„Am fost desemnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă”, a declarat Mureșan.

PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Mureșan în cadrul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv. Nicușor Dan a afirmat, după consultările de la Cotroceni, că europarlamentarul a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi din partea formațiunilor participante, în condițiile în care nu s-a conturat o majoritate parlamentară.

„Sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european”

Mureșan a amintit că cele trei formațiuni îl propuseseră pentru funcția de premier în urmă cu 84 de zile și a afirmat că este pregătit să conducă viitorul Executiv.

„În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a adăugat: „Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil, cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an.”

Programul de guvernare, prima prioritate

Mureșan a anunțat că lucrul la programul viitorului Executiv începe imediat, împreună cu specialiștii celor trei formațiuni care îl susțin.

„Am decis, împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a afirmat candidatul pentru funcția de premier.

Potrivit acestuia, primele priorități ale programului ar urma să fie făcute publice la începutul săptămânii viitoare.

„Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca, la începutul săptămânii viitoare, să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca, pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces”, a mai declarat Mureșan.

În prezent nu există o majoritate parlamentară conturată pentru viitorul cabinet, situație recunoscută și de președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele.

Mureșan a încheiat precizând că următoarele zile vor fi dedicate negocierilor și programului de guvernare: „De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica. Și, repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil.”