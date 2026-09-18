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Germania își închide ultimul consulat general din Rusia, după o jumătate de secol. Diplomații trebuie să plece astăzi

Germania își închide vineri Consulatul General din Sankt Petersburg, ultima sa reprezentanță consulară de acest rang rămasă în Rusia. Diplomații germani de la Sankt Petersburg trebuie să părăsească Rusia până la finalul zilei.
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Maria Miron
18 sept. 2026, 08:29, Știri externe
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Steagurile Germaniei și Uniunii Europene au fost coborâte joi de pe clădirea consulatului din Sankt Petersburg. Au fost îndepărtate și stemele și plăcuțele oficiale, iar în zilele precedente au fost scoase din clădire cutii și alte bunuri.

În cursul dimineții, angajații au îndepărtat de pe ferestre simbolurile vulturului federal german, iar documentele au fost distruse cu ajutorul unui echipament mobil. În zilele precedente, cutii și alte bunuri fuseseră transportate din clădire, potrivit Kommersant.

Reprezentanța germană funcționa în oraș din 1972, când Sankt Petersburg purta numele de Leningrad, și a fost primul consulat general al Republicii Federale Germania deschis în Uniunea Sovietică.

Ambasada Germaniei la Moscova rămâne deschisă

Ambasada Germaniei la Moscova rămâne deschisă și va prelua atribuțiile Consulatului General din Sankt Petersburg, a precizat Ministerul german de Externe.

Reprezentanța din Sankt Petersburg era ultimul consulat general german rămas în Rusia. Germania le-a închis în 2023 pe cele din Kaliningrad, Ekaterinburg și Novosibirsk, după ce Moscova a limitat numărul angajaților instituțiilor diplomatice, educaționale și culturale germane din Rusia.

Închiderea consulatului a fost decisă de Moscova

Autoritățile ruse au dispus închiderea Consulatului General al Germaniei din Sankt Petersburg ca răspuns la decizia Berlinului de a închide Consulatul General al Rusiei din Bonn și, ulterior, Casa Rusă de Știință și Cultură din Berlin.

Germania a luat aceste măsuri după incidentul din 4 august de pe aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost descoperită o dronă cu explozibili în apropierea unui avion militar ucrainean. Autoritățile germane au susținut că Rusia s-ar afla în spatele incidentului. Moscova a respins acuzația.

Rusia a cerut, de asemenea, încetarea activității reprezentanțelor Institutului Goethe. La Sankt Petersburg, institutul și-a închis porțile pe 12 septembrie.

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