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Grindeanu continuă atacurile dure la Mureșan: Va pica cu glorie în Parlament

Într-o intervenție telefonică la România TV, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a vorbit despre numirea lui Siegfried Mureșan. Acesta s-a arătat siderat față de reacția liderilor liberali, dar și prima reacție din culise a noului premier desemnat. Grindeanu a mai estimat că noua propunere nu va trece în Parlament.
Grindeanu continuă atacurile dure la Mureșan: Va pica cu glorie în Parlament
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Daiana Rob
18 sept. 2026, 00:19, Politic
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„M-am uitat și la reacțiile celor din PNL și USR și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs, eu nu pot să văd și să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Citeam mai devreme (…) că liberalii sunt surprinși și consideră nominalizarea președintelui ca fiind un «gest ostil»”, a comentat Sorin Grindeanu, joi seară, în intervenția telefonică.

Declarațiile vin după ce surse din rândul liberalilor au declarat, pentru G4 Media că președintele Nicușor Dan nu i-a informat în prealabil că-l va desemna pe Mureșan ca premier.

Joi, în momentul anunțului oficial, șeful statului a argumentat că a decis să-l desemneze pe Mureșan pentru că a avut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor cu partidele desfășurate la Palatul Cotroceni. 

Potrivit anunțului dat de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan i-a cerut, inițial, timp de gândire înainte de a accepta propunerea. Sorin Grindeanu a criticat gestul, acuzând că acesta și-ar fi „cerut voie”, de fapt.

Grindeanu: Nu am mai auzit așa ceva

„N-a mai auzit așa ceva în istorie! Nu s-a auzit că atunci când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba”, a comentat Grindeanu.

La scurt timp după anunțul oficial dat de Nicușor Dan, Mureșan a precizat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea președintelui. „Accept propunerea făcută de Președintele României”, a transmis Siegfried Mureșan.

Comentând numirea lui Mureșan, social-democratul a precizat că „va pica cu glorie”, dar și că „va lua cel mai mic număr de voturi în Parlament.

„Eu cred că Siegfried Mureșan va plica cu glorie în Parlament și va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la o investire. Ăsta-i pariul meu”, a declarat Sorin Grindeanu. 

În cadrul consultărilor desfășurate la Cotroceni pentru numirea lui Mureșan, social-democratul Sorin Grindeanu a solicitat mandatul de prim-ministru. Acesta a susținut că PSD este îndreptățit să conducă Executivul, pentru că este cel mai mare grup parlamentar și a câștigat alegerile parlamentare din 2024. 

 

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