Nicușor Dan, oprire la Suceava înainte de vizita în Ucraina. Președintele a mers la Mănăstirea Dragomirna

Șeful statului a aterizat pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, după un zbor de la București cu un avion militar Spartan, potrivit presei locale.

Nicușor Dan a mers apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„După cum știți, sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a anunțat că se va întâlni la Suceava și cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

„De asemenea, o să mă văd la Suceava cu președintele Consiliului Județean. Vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă vizita are legătură cu incidentele recente cu drone din zona Moldovei, Nicușor Dan a răspuns că deplasarea în Ucraina are un alt scop.

„Nu, este o nouă inițiativă internațională, vizând țările din regiunea carpatică. Este o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important, pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm în formatul acesta”, a declarat președintele.

Deplasarea la Suceava are loc la doar câteva ore după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan va participa vineri, în Ucraina, la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea este dedicată cooperării dintre statele din regiunea Carpaților.

Sursa video: Bucovina TV