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Victor Ponta, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Președintele le-a dat șah”

Victor Ponta spune că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier reprezintă o „mutare foarte corectă” a președintelui Nicușor Dan și susține că PNL ar fi „jucat la cacialma” în negocierile pentru formarea Guvernului: „Președintele le-a dat șah”.
Victor Ponta, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Președintele le-a dat șah”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 21:20, Politic
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„Mi se pare o mutare foarte corectă. Din toate punctele de vedere, cei de la PNL au jucat la cacialma. Eu nu prea sunt pocherist, dar știu regulile. Se numește cacialma. Când tot te aștepți că celuilalt o să-i fie frică de tine. Și președintele a jucat șah”, a declarat Victor Ponta, la B1 TV.

„Le-a zis: poftiți. Ia, domnul Siegfried, ia și guvernează țara”, a mai spus fostul premier.

În opinia lui Ponta, Mureșan va întâmpina dificultăți în obținerea voturilor necesare pentru învestirea Guvernului, după ce a exclus, în discursul său politic, colaborarea cu PSD și cu formațiunile pe care le-a indicat drept extremiste.

El a estimat că Mureșan nu va reuși să strângă suficiente voturi: „Va avea sub 200 de voturi. Eu zic că mai puțin decât a avut Guvernul Veștea”.

Fostul premier a mai spus că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament, președintele ar putea veni cu o nouă nominalizare și ar avea, în opinia sa, un argument politic mai puternic.

Ponta a făcut referire și la reacția PNL după desemnarea lui Mureșan: „Eu cred din reacția de azi a PNL-ului că parcă i-a lovit trenul. Ar fi trebuit să se bucure. Eu mă bucuram dacă mă nominaliza, mă apucam să fac majoritate. Ei s-au întristat și nu știu cum să iasă din chestia asta”.

Victor Ponta a participat joi la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

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