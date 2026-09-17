Victor Negrescu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: Ieri, Mureșan refuza dialogul cu PSD. În democrație ai nevoie de voturi

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a reacționat joi, pe Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe eurodeputatul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Victor Negrescu susține acum că „politicianul PNL are acum zece zile să demonstreze dacă nominalizarea sa a fost o soluție reală pentru România”.

Acesta a scris, într-o postare pe Facebook, că este simplu pentru un partid să refuze dialogul „atunci când nu ai responsabilitatea de a construi nimic”, adăugând și că „este mult mai greu atunci când trebuie să aduni o majoritate”

„Este ușor să refuzi dialogul atunci când nu ai responsabilitatea de a construi nimic. Este mult mai greu atunci când trebuie să aduni o majoritate, să găsești soluții și să îți asumi guvernarea. O desemnare pentru funcția de prim-ministru transformă discursurile politice în teste de realitate”, a scris Victor Negrescu.

Negrescu: Mureșan trebuie să explice de unde va lua majoritatea

Europarlamentarul PSD amintește că, înainte de desemnarea sa, Siegfried Mureșan a respins orice dialog cu PSD, precizând că eurodeputatul PNL „compara propunerea noastră de a găsi o soluție pentru România cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Ieri, Siegfried Mureșan refuza orice dialog cu Partidul Social Democrat și compara propunerea noastră de a găsi o soluție pentru România cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Acum a fost desemnat prim-ministru și descoperă o realitate simplă: în democrație ai nevoie de voturi. PSD este cea mai mare forță din Parlament. Cum domnia sa refuză din start orice dialog cu noi, premierul desemnat ar trebui să explice foarte clar de unde intenționează să obțină majoritatea necesară. Va cere voturile AUR? Sau va descoperi, după desemnare, că dialogul cu PSD nu mai seamănă chiar atât de mult cu invadarea Ucrainei?”, a transmis Negrescu.

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni, în condițiile în care președintele a recunoscut că nu există o majoritate parlamentară conturată.

Victor Negrescu pune sub semnul întrebării timpul de gândire al lui Mureșan

Victor Negrescu pune sub semnul întrebării și faptul că Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire înainte să accepte desemnarea, după propunerea venită din partea președintelui.

„Există însă și o altă întrebare. Dacă această candidatură era atât de serioasă și atât de bine pregătită, de ce a avut nevoie de timp de gândire atunci când președintele i-a propus efectiv să devină prim-ministru? Poate pentru că este mult mai simplu să fii candidat la funcția de premier decât să îți asumi responsabilitatea de a guverna”, a scris Victor Negrescu.

Președintele Nicușor Dan a declarat, după consultări, că Mureșan i-a cerut un timp de gândire și că așteaptă confirmarea acestuia înainte de publicarea decretului în Monitorul Oficial. Câteva minute mai târziu, Mureșan a confirmat pe Facebook că acceptă propunerea.

Negrescu: La Bruxelles, politica înseamnă negociere și compromis

Europarlamentarul PSD a făcut referire și la experiența lui Siegfried Mureșan la Bruxelles, precizând că negocierea și construirea majorităților fac parte din politica europeană.

„La Bruxelles știm foarte bine că politica înseamnă negociere, compromis și construirea unor majorități. Nu poți cere dialog în Europa și să îl consideri inacceptabil la București”, a transmis Negrescu.

„România a pierdut deja prea mult timp. Politicianul PNL are acum zece zile să demonstreze dacă nominalizarea sa a fost o soluție reală pentru România sau doar următoarea etapă a unui joc politic și electoral care durează de prea multe luni”, a scris Victor Negrescu.

Premierul desemnat are, potrivit Constituției, zece zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului.

În acest moment, însă, nu există o majoritate parlamentară clară în jurul lui Siegfried Mureșan.