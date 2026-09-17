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Rogobete, atac la PNL după desemnarea lui Mureșan: „Pentru ipocrizie politică încă nu s-a descoperit tratamentul”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a comentat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și a criticat „surprinderea” din alianța PNL-USR față de această decizie.
Rogobete, atac la PNL după desemnarea lui Mureșan: „Pentru ipocrizie politică încă nu s-a descoperit tratamentul”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 sept. 2026, 20:40, Politic
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„Văd multă «surprindere» la alianța PNL-USR după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. Și mă întreb: surprindere față de ce?”, a scris Rogobete pe Facebook.

Social-democratul a amintit că, pe 26 iunie, Ilie Bolojan a apărut public alături de liderii PNL și USR pentru a anunța susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„În urmă cu aproximativ două săptămâni, același Ilie Bolojan spunea public că PNL nu și-a schimbat decizia și că propunerea partidului pentru funcția de premier rămâne Siegfried Mureșan”, a adăugat Rogobete.

De asemenea, fostul ministru a amintit că, luni, Siegfried Mureșan declara că, dacă președintele îi va încredința mandatul, va încerca să construiască o majoritate parlamentară.

„După toate acestea, aflăm că liderii PNL sunt surprinși de desemnarea lui Siegfried Mureșan”, a scris Rogobete.

„Înțeleg că poate exista o discuție despre faptul că președintele nu i-a informat înainte de anunț asupra deciziei finale. Dar să ne comportăm ca și cum numele lui Siegfried Mureșan ar fi apărut astăzi, din senin, e ceva mai greu de explicat”, a transmis fostul ministru.

„Despre ipocrizia asta vorbesc de patru luni”

Rogobete a legat apoi acest episod de criticile pe care le-a adus în ultimele luni Guvernului Bolojan.

„Vedeți, oameni buni? Despre ipocrizia asta vorbesc de patru luni. Așa a fost și cu «reformele». Una ni se spunea public, alta se întâmpla în realitate. Ni se vorbea despre eficiență, responsabilitate și salvarea țării, în timp ce se tăia fără să se țină cont de consecințe”, a susținut el.

Fostul ministru al Sănătății și-a încheiat postarea cu o ironie.

„Pentru problemele de memorie, medicina modernă are specialiști, investigații și tratamente atunci când sunt indicate. Pentru ipocrizie politică, din păcate, încă nu s-a descoperit tratamentul”, a mai scris Alexandru Rogobete.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.

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