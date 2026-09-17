Grupul PACE-Întâi România respinge desemnarea lui Siegfried Mureșan: Ar transforma România într-o colonie oficială

Grupul parlamentar îl acuză pe Siegfried Mureșan că ar fi „atacat România la Bruxelles” și că ar fi solicitat reducerea fondurilor destinate României pentru susținerea lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei care urmează și își piardă mandatul în urma promulgării noii Legi a integrității.

„Grupul PACE Întâi România refuză ferm un guvern Siegfried Mureşan, acesta fiind omul care a atacat România la Bruxelles şi care a cerut tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz. Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială”, se arată în comunicatul de presă.

Cerere de retragere adresată coaliției PNL-USR

Grupul parlamentar solicită PNL și USR să retragă nominalizarea.

„Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului”, a continuat grupul.

Parlamentarii au făcut trimitere la guvernul condus de Ilie Bolojan subliniind că nu vor accepta o reeditare a acestuia.

„Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca să punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Siegfried Mureşan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimişi de Berlin şi de Bruxelles”, se arată în încheierea comunicatului.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.