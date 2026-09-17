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Mesajul lui Kelemen Hunor după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, că formațiunea sa va participa la negocierile pentru construirea unei majorități parlamentare.
Mesajul lui Kelemen Hunor după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR”
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 sept. 2026, 18:33, Politic
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„Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR a precizat că principala misiune a premierului desemnat este acum formarea unei majorități în Parlament.

„Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, a transmis Kelemen Hunor.

Acesta a indicat însă și o condiție pentru participarea UDMR la formarea noii majorități.

„Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste”, a adăugat liderul UDMR.

Cu doar câteva ore înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan, după consultările de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor scria pe Facebook despre profilul pe care ar trebui să îl aibă viitorul premier.

„Viitorul premier trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit”, a transmis liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.

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