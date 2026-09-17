Demisie la șefia PNL Gorj, în ziua desemnării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

„Din respect pentru oamenii care au avut și au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al PNL Gorj”, a transmis Ion Iordache.

„Există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care ești”, a adăugat el pe Facebook.

Liberalul precizează că a reflectat asupra deciziei timp de mai multe luni și că demisia nu înseamnă că abandonează Gorjul.

„Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc”, afirmă Iordache.

El susține că renunțarea la funcția de conducere îi va permite să vorbească mai liber în Parlament despre problemele județului.

„Voi putea vorbi mai clar și mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziție să fie judecată prin prisma unei funcții de partid și fără obligația de a apăra decizii în care nu cred”, a mai transmis liderul PNL Gorj.

Demisia lui Iordache a fost anunțată în aceeași zi în care Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare.