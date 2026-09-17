Siegfried Mureșan, desemnarea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier: Mă bucur că a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier

Nicușor Dan, mesaj după desemnarea lui Siegfried Mureșan

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză”, a spus președintele pe pagina sa de X.

Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier.

Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele… pic.twitter.com/XvFtIJ3qS5 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 17, 2026

Președintele Nicușor Dan a criticat atitudinea partidelor în timpul negocierilor și a spus că a observat mai multă preocupare pentru interesele electorale decât pentru interesul național.

„O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”, a afirmat Nicușor Dan.

„România are nevoie de guvern, rectificare, buget, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern”, a declarat Nicușor Dan.

De ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan

Șeful statului a explicat că, în lipsa unei majorități clare, a ales persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor la consultările de joi.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a spus președintele.

Despre Siegfried Mureșan, președintele a transmis că „este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”.

Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR.

La consultările de joi, partidele și-au menținut în mare parte pozițiile anunțate anterior, fără să se contureze o majoritate clară pentru formarea unui nou Guvern.

Președintele a recunoscut că misiunea premierului desemnat va fi dificilă.

„Dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România va rămâne pe traseul pro-occidental

„În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a declarat Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan este a treia persoană propusă de Nicușor Dan pentru funcția de premier, după Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Desemnarea vine după mai mult de patru luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după două tentative eșuate de formare a unui nou Executiv.

Cine este Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce spunea cu doar câteva ore înainte

Miercuri, Siegfried Mureșan declara la Strasbourg că este pregătit să formeze Guvernul în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va nominaliza.

„Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea această șansă”, spunea Mureșan. El cerea atunci ca șeful statului să convoace rapid consultările cu partidele și să desemneze un candidat pentru funcția de premier, afirmând că acest lucru trebuie făcut „cu cât mai repede, cu atât mai bine”.

Mureșan preciza că PNL, USR și UDMR nu au singure o majoritate absolută în Parlament, dar că, dacă va fi desemnat, va încerca să formeze o majoritate „pe o agendă de reformare și modernizare”.

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