Cine este Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce spunea cu doar câteva ore înainte

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea privind desemnarea sa ca premier.

Ce spunea Siegfried Mureșan cu câteva ore înainte de desemnare

Siegfried Mureșan declara la Strasbourg că este pregătit să formeze Guvernul în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va nominaliza.

„Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea această șansă. Nu voi comenta intențiile președintelui. Este prerogativa președintelui să facă o desemnare și să explice cum a ajuns la acea desemnare. Așteptăm cu toții de mult timp”, a declarat Mureșan la Strasbourg.

Mureșan preciza zilele trecute că PNL, USR și UDMR nu au singure o majoritate în Parlament, dar că, dacă va fi desemnat, va încerca să formeze o majoritate „pe o agendă de reformare și modernizare”.

Eurodeputatul excludea în același timp participarea PNL la un Guvern din care să facă parte PSD.

„Noi nu vom vota niciun guvern care să aibă PSD-ul în componența sa și noi, Partidul Național Liberal, nu vom fi alături de PSD în niciun guvern”, declara Mureșan.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, iar ulterior și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin.

Și-a început cariera profesională în Germania, unde a lucrat în Bundestag, iar ulterior s-a mutat la Bruxelles și a activat în structurile Partidului Popular European.

Eurodeputat din 2014

Siegfried Mureșan a fost ales pentru prima dată în Parlamentul European în 2014 și se află la al treilea mandat. A fost membru PMP, iar din 2018 este membru al Partidului Național Liberal.

În prezent este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

O mare parte din activitatea sa de la Bruxelles a fost legată de bugetul Uniunii Europene.

În actuala legislatură europeană este implicat și în negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.