Sorin Grindeanu, atac la Siegfried Mureșan după desemnarea pentru funcția de premier: „Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că este greu de înțeles alegerea lui Siegfried Mureșan, afirmând că acesta ar fi făcut, cu doar câteva zile înainte de desemnare, „campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene”.

„Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a scris Grindeanu.

În mesajul său, liderul social-democrat îl critică și pe actualul premier interimar Ilie Bolojan, despre care afirmă că „se ține de scaun cu orice preț” și blochează soluțiile pentru ieșirea din criza politică.

Grindeanu susține că România se află într-o situație economică dificilă și afirmă că în buget ar exista un deficit de peste 30 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,5% din PIB.

„După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, afirmă președintele PSD.

Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al PSD, în care partidul va analiza propunerea lui Nicușor Dan.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a mai transmis Grindeanu.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.