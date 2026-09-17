George Simion, mesaj criptic după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trandafirii

Liderul AUR George Simion a publicat joi un mesaj în care folosește steagurile Germaniei și Franței, trei trandafiri și, la final, simbolul României.

„Nu votăm nici 🇩🇪, nici 🇫🇷, nici 🌹🌹🌹. Doar 🇹🇩”, a scris George Simion pe rețelele sociale.

Mesajul a fost publicat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Simion indică astfel faptul că formațiunea pe care o conduce nu susține varianta propusă de șeful statului. Trandafirii pot fi interpretați ca o referire la social-democrație.

Simion nu a oferit alte explicații în postarea respectivă.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi în funcția de premier pe Siegfried Mureșan.