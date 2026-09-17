AUR reclamă tentative de furt de identitate după protestul fermierilor: „Solicităm autorităților să verifice întreaga situație”

Partidul AUR a reclamat că la protestul fermierilor din 15 septembrie au participat persoane care și-au asumat în mod fals calitatea de membri ai formațiunii, solicitând intervenția autorităților.

„La protestul din 15 septembrie aceste persoane au participat afișând un banner inscripționat „AUR Bacău”, deși acestea nu sunt membri AUR și nu au fost mandatate să reprezinte filiala din județul Bacău. Persoanele în cauză acționează printr-un anume Vasile Botomei, condamnat anterior pentru fals și uz de fals pentru însușirea de calități oficiale. Solicităm autorităților să verifice întreaga situație și să stabilească responsabilitățile care se impun”, a transmis AUR, printr-un comunicat de presă.

Dezicerea de Marius Lulea

De asemenea, partidului lui George Simion a venit cu clarificări privind statutul lui Marius Lulea.

„Marius Dorin Lulea nu mai ocupă nicio funcție în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor și NU REPREZINTĂ SUB NICIO FORMĂ pozițiile oficiale ale partidului. Opiniile și declarațiile sale îi aparțin exclusiv, iar în mai multe situații pozițiile exprimate de acesta sunt contrare ideologiei și pozițiilor asumate oficial de AUR. Orice încercare de a prezenta declarațiile lui Marius Lulea drept poziții ale partidului este, prin urmare, eronată. Pozițiile AUR sunt comunicate exclusiv prin conducerea și reprezentanții mandatați ai partidului și prin canalele oficiale”, se mai arată în comunicat.

Solicitări către MAI privind incidentele din Piața Victoriei

În final, AUR a cerut Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române să vină cu clarificări privind un individ surprins în imagini în timpul protestului.

„În același timp, AUR solicită Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române să clarifice public identitatea și rolul unui individ surprins în contextul incidentelor din Piața Victoriei din 15 septembrie, despre care au apărut imagini ce necesită explicații din partea autorităților. Potrivit informațiilor și imaginilor din spațiul public, acesta ar fi fost observat atât în zona în care s-au produs acte de dezordine, cât și intervenind alături de forțele de ordine în acțiuni de imobilizare a unor persoane. Tocmai pentru a evita speculațiile și dezinformarea, solicităm autorităților să stabilească și să comunice cine este această persoană, în ce calitate a acționat și dacă avea vreo atribuție oficială”, a conchis AUR.