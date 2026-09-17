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Mircea Abrudean, după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că PNL susține desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și formarea unui Guvern reformist alături de USR și UDMR
Mircea Abrudean, după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Nițu
17 sept. 2026, 18:32, Politic
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat joi desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan.

„Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea sa ca premier de către președintele României”, a transmis Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean a precizat că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, în contextul crizei politice care durează de mai mult de patru luni.

„Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline”, a afirmat Abrudean.

În mesajul său, Abrudean a făcut câteva precizări despre experiența lui Siegfried Mureșan la nivel european și rolurile pe care acesta le-a ocupat în cadrul Parlamentului European și al Partidului Popular European.

„Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles: vicepreședinte PPE și al Grupului PPE din Parlamentul European și negociator pentru viitorul buget multianual al UE, de aproape 2.000 de miliarde de euro”, a transmis președintele Senatului.

Potrivit lui Abrudean, experiența acumulată de Mureșan în negocierile europene „trebuie pusă în slujba României”.

Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan a făcut joi, în urma consultărilor de la Cotroceni alături de partide, anunțul care a șocat România: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, în funcția de premier. Nicușor Dan a venit singur la declarații.

Mureșan este cel care fusese propus de PNL, USR și UDMR încă din iunie pentru această funcție.

Președintele a precizat că în continuare nu există o majoritate parlamentară și că nu avea încă confirmarea lui Siegfried Mureșan că acceptă propunerea. Câteva minute mai târziu, Mureșan a confirmat pe Facebook că acceptă.

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