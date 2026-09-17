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Vlad Voiculescu: Siegfried Mureșan se poate baza pe voturile USR

Vicepreședintele USR Vlad Voiculescu spune că îl cunoaște pe Siegfried Mureșan din Parlamentul European și că acesta se poate baza pe voturile USR pentru formarea Guvernului.
Vlad Voiculescu: Siegfried Mureșan se poate baza pe voturile USR
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 18:57, Politic
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„Îl cunosc pe Siegfried Mureșan din Parlamentul European. Este un politician serios și un om decent. Îi doresc să reușească”, a transmis Vlad Voiculescu.

Vicepreședintele USR afirmă că Mureșan se poate baza pe sprijinul parlamentarilor USR.

„Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”, spune Voiculescu.

Declarația vine în contextul criticilor formulate de reprezentanți ai PSD după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Voiculescu le cere social-democraților care susțin că Mureșan „a cerut ca România să piardă bani europeni” să prezinte concret afirmația pe care își bazează acuzațiile.

„Celor câțiva din PSD care spun că Siegfried Mureșan «a cerut ca România să piardă bani europeni» le cer un lucru simplu: să arate exact declarația și contextul”, a afirmat liderul USR.

În final, Vlad Voiculescu susține că interesele României și cele ale unui partid nu trebuie confundate.

„În general, chiar dacă pentru unii din PSD pare greu de acceptat, interesul românilor nu se confundă cu interesul PSD. Nici la București, nici la Bruxelles”, a transmis acesta.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea Guvernului, după consultările cu partidele parlamentare.

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