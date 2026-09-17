Câte voturi poate strânge Guvernul Mureșan în Parlament? Unde se blochează negocierile între partide

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat astăzi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar acesta a acceptat propunerea câteva minute mai târziu, într-o postare pe Facebook. Șeful statului a spus că, matematic, nu există în acest moment o majoritate evidentă în Parlament care să voteze un Guvern, dar a decis totuși să facă o nominalizare.

Nicușor Dan nu a explicat în discursul său de ce a așteptat atât de mult timp până la această desemnare. Siegfried Mureșan a fost propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie. La acel moment, președintele spunea că nu vrea să riște o nouă nominalizare care să nu treacă de Parlament.

Care este ipoteza de lucru pentru calculul voturilor

Potrivit unei analize G4Media, pentru calculul de la acest moment, ipoteza este următoarea:

PSD votează doar un Guvern din care face parte. USR nu votează un Guvern din care fac parte PSD și USR. PNL nu votează un Guvern din care fac parte PSD și AUR. UDMR nu votează un Guvern care se sprijină pe voturile AUR, SOS și POT.

PNL, USR, UDMR și minoritățile, voturile de la care poate porni Mureșan

Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier. În aceste condiții, poate conta, în principiu, pe voturile parlamentarilor celor trei formațiuni.

Calculul poate fi însă mai complicat în cazul PNL, unde există parlamentari care contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Este vorba despre cel puțin 16 parlamentari.

Din punct de vedere matematic, calculul pornește de la 80 de parlamentari PNL, 31 de la UDMR, 58 de la USR și 17 de la grupul minorităților. În total, 186 de voturi.

Numărul acesta al voturilor poate fi însă mai mic, în funcție de modul în care vor vota liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan ar putea negocia și cu parlamentarii neafiliați, dacă această soluție nu încalcă condiția pusă de UDMR. În acest scenariu, ar mai putea obține cel mult 23 de voturi.

Astfel, totalul ar ajunge la 209 voturi. Calculul rămâne însă incert și, chiar în această variantă, Guvernul ar avea nevoie de alte voturi în plus pentru a ajunge la cele 233 necesare pentru învestire.

De unde ar mai putea veni cel puțin 24 de voturi

În această ecuație, soluția decisivă este deținută de PSD, AUR și grupurile PACE, SOS și UPR.

Liderul UPR, Victor Ponta, a declarat că nu va vota Guvernul Mureșan. Cel mai probabil, și ceilalți parlamentari din grup vor urma aceeași linie.

Parlamentarii SOS și PACE nu pot fi abordați din cauza condiției puse de UDMR. Aceeași situație este valabilă și în cazul AUR. În plus, joi, după desemnare, prupul parlamentar PACE-Întâi România a anunțat că se opune învestirii unui guvern condus de Siegfried Mureșan, acuzându-l pe acesta de acțiuni împotriva intereselor țării. Grupul a cerut PNL și USR retragerea propunerii pentru „a evita rușinea unui vot negativ”.

Rămâne, așadar, Partidul Social Democrat, partidul cu cei mai mulți parlamentari, 126.

PSD, cheia calculelor pentru Guvernul Mureșan

Imediat după anunțul președintelui, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat alegerea lui Nicușor Dan, dar nu a spus că social-democrații vor respinge automat un Guvern din care PSD nu face parte.

Acesta a anunțat că Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni, 21 septembrie, pentru a analiza propunerea președintelui.

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a declarat Grindeanu.

În acest moment, fără voturi suplimentare, Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu ajunge la cele 233 de voturi necesare pentru învestire. PSD devine astfel una dintre piesele importante în calculul unei majorități, în condițiile în care celelalte formațiuni parlamentare și-au anunțat deja propriile limite.