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Reacția Alinei Gorghiu, după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat premier: „Nu văd cele 233 de voturi”

Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, că nu vede în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului Guvern.
Reacția Alinei Gorghiu, după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat premier: „Nu văd cele 233 de voturi”
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 sept. 2026, 19:19, Politic
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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, iar europarlamentarul PNL a anunțat ulterior că acceptă propunerea.

„Președintele tocmai ce a făcut desemnarea de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Asta înseamnă că, din acest moment, responsabilitatea se mută de la președinte la premierul desemnat. Marea provocare, dragii mei, de acum începe”, a spus Alina Gorghiu într-un clip publicat pe Facebook.

Gorghiu a spus că principala misiune a premierului desemnat este acum să construiască o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern.

„Sigur că această desemnare nu înseamnă automat că se și învestește guvernul, pentru că acest premier trebuie să facă un program de guvernare, trebuie să negocieze cu partidele politice parlamentare, trebuie să vină în parlament cu o echipă, cu un program și, mai ales, cel mai important, cu o majoritate care să-l susțină”, a subliniat deputata PNL.

Gorghiu a spus că, în acest moment, nu vede în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

„Eu în momentul ăsta vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi, nu văd încă un guvern care să aibă garantată investirea, tocmai de aceea e obligatoriu pentru premierul desemnat să înceapă imediat dialogul cu partidele și cu parlamentarii”, a mai spus Alina Gorghiu.

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