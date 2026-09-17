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Claudiu Manda, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a respins desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, notând că social-democrații nu vor accepta continuarea politicilor promovate de Ilie Bolojan.
Claudiu Manda, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit
ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
17 sept. 2026, 18:47, Politic
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Acuzații de continuitate cu politicile lui Ilie Bolojan

Claudiu Manda a anunțat că Partidul Social Democrat nu va susține guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan dacă acesta va menține direcția economică și bugetară care a fost setată de Ilie Bolojan. De asemenea, acesta l-a acuzat pe premierul desemnat că nu reprezintă interesele României din funcția de membru al Parlamentului European. 

PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite. Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează”, se arată în mesajul publicat de Manda pe Facebook. 

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Liderul social-democrat a atras atenția asupra aritmeticii parlamentare, precizând că orice formulă guvernamentală poate fi învestită doar cu voturile parlamentarilor PSD. 

„Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Am venit cu o propunere de prim-ministru, cu obiective clare și soluții concrete pentru problemele reale ale României. Președintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament: PSD este cel mai mare partid și orice formulă stabilă de guvernare trebuie să țină cont de acest lucru”, a subliniat secretarul general. 

În debutul mesajului său, Manda a taxat și ezitarea inițială a liberalului, arătând că acesta a cerut timp de gândire înainte de a-și asuma oficial rolul. 

„Domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică”, a spus Manda. 

Siegfried Mureșan a acceptat la scurt timp nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru a forma viitorul Guvern. 

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