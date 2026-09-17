BREAKING Nicușor Dan îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier / Mureșan a acceptat propunerea într-o postare pe Facebook

UPDATE Mureșan a acceptat propunerea pe pagina de Facebook

Siegfried Mureșan a acceptat propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul a anunțat decizia într-o postare pe Facebook.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a transmis Siegfried Mureșan.

BREAKING Nicușor Dan îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Șeful statului a precizat că Mureșan i-a cerut timp de gândire înainte de a confirma sau infirma propunerea.

„Am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat experiența lui Mureșan în Parlamentul European și în negocierile pentru dosare importante și a precizat că, indiferent de evoluția negocierilor pentru formarea Guvernului, România va rămâne pe traseul pro-occidental și își va respecta angajamentele fiscale și față de finanțatori.

UPDATE Consultările s-au încheiat. Nicușor Dan este așteptat să desemneze premierul

Consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat după mai bine de șase ore de discuții. Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va susține declarații de presă la ora 17:00.

UPDATE Ultima rundă de consultări

Consultările de la Palatul Cotroceni continuă, la această oră, cu parlamentarii neafiliați. Este ultima rundă de discuții programată pentru ziua de joi.

UPDATE Dezvăluirile lui Ponta după 14 ani: Ce a băut la Cotroceni când era președinte Băsescu și ce a consumat cu Dan

Grupul parlamentar Uniți pentru România și-a menținut, joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, propunerea ca Victor Ponta să fie desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Fostul premier s-a declarat încrezător că ar putea strânge o majoritate dacă Nicușor Dan l-ar desemna.

„Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și-o explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare.”

UPDATE Victor Ponta, întâlnire cu Nicușor Dan după ce s-a propus premier

La această oră au loc consultările dintre grupul parlamentar Uniți pentru România, condus de Victor Ponta, și președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Victor Ponta și-a anunțat anterior candidatura pentru funcția de prim-ministru.

UPDATE POT anunță că va susține un Guvern tehnocrat

POT anunță că va susține un Guvern tehnocrat desemnat de președintele Nicușor Dan. „Noi vom susține un Guvern desemnat, tehnocratic, desemnat de președintele Nicușor Dan”, a declarat Anamaria Gavrilă după consultările de la Cotroceni.

Mai sunt trei runde de consultări: de la ora 13.00, cu grupul parlamentar Uniți pentru România, din care face parte Victor Ponta, de la 13.30, cu grupul parlamentar PACE – Întâi România, iar de la 14.00, cu parlamentarii neafiliați.

UPDATE Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: Nu rescriem nimic. Nici cu anticipatele

Varujan Pambuccian, reprezentant al Grupului parlamentar al minorităților naționale, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, că România traversează o criză profundă, care nu ar trebui prelungită.

El s-a arătat sceptic că alegerile anticipate ar putea rezolva situația și a susținut că deblocarea trebuie să vină în primul rând din Parlament.

Întrebat dacă există perspective ca actualul blocaj politic să fie depășit, Pambuccian a spus că experiența sa politică îl face să creadă că România s-ar putea apropia de finalul crizei.

UPDATE Kelemen Hunor, despre cum ar trebui să fie viitorul premier: Un om care nu poate fi aburit ușor cu basme

În urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor a fost întrebat de jurnaliști cum ar arăta profilul viitorului premier, din punctul său de vedere.

Liderul UDMR a răspuns că viitorul prim-ministru trebuie „să aibă autoritate în Guvern”, deoarece altfel „nu se poate”.

„Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiectele și ordonanțele vor fi făcute zob”, a răspuns el.

UPDATE Kelemen Hunor i-a spus lui Nicușor Dan ce părere are despre premierul tehnocrat: Să facă balet. Nici azi nu m-am autopropus

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, joi, că la consultările de la Palatul Cotroceni președintele Nicușor Dan i-a cerut părerea despre un premier tehnocrat. I-a spus că trebuie să facă balet.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că alegerile anticipate reprezintă în continuare o soluție constituțională și democratică pentru ieșirea din criza politică, însă Uniunea consideră că prioritatea trebuie să fie instalarea unui guvern stabil, cu puteri depline. „Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu ar trebui să fie prima opțiune. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat”, a declarat Kelemen Hunor.

Foto: Mihai Pop

UPDATE Fritz: Două guverne minoritare succesive, primul condus de actuala coaliție

Potrivit liderului USR, primul guvern ar trebui format din USR, PNL și UDMR, iar ulterior ar putea fi urmat de un guvern minoritar PSD. Propunerea fusese avansată de Fritz și în luna iunie, la precedentele consultări de la Cotroceni. „Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD”, a declarat Dominic Fritz.

UPDATE Delegația USR a ajuns la consultări

Delegația USR a ajuns joi, la Palatul Cotroceni, pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou premier.

USR este reprezentat de președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Drăgoescu.

Consultările au loc în contextul în care președintele urmează să desemneze un nou premier, după mai multe runde de negocieri politice.

UPDATE Ilie Bolojan a trasat, în fața lui Nicușor Dan, direcțiile pe care să meargă noul premier

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program care să țină cont de realitățile economice.

„România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și de un program care ține cont de realitățile economiei noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Acestea au fost cerințele lui Bolojan pentru noul premier, „indiferent cine va fi nominalizat”.

Liderul liberalilor a spus că, dacă viitorul guvern va fi învestit de Parlament, una dintre principalele sale provocări va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice și limitarea datoriei și a deficitelor.

UPDATE: Simion, după consultări: AUR nu va vota un guvern din care nu face parte

Simion a insistat că formațiunea sa este pregătită să participe la guvernare și a exclus susținerea parlamentară a unui executiv din care AUR ar fi absent.

„AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim, nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a afirmat liderul AUR.

UPDATE 10:10 George Simion: Dacă eram la Vatican ieșea fum alb

George Simion a ironizat, joi, atmosfera de la consultările politice de la Palatul Cotroceni, folosind o referire la ritualul alegerii Papei. Liderul AUR a declarat că, dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin „fum alb”.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb”, a spus George Simion, după ce a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.

George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și-au făcut semnul crucii înainte de a face declarații.

Simion a abordat posibilitatea unor alegeri anticipate, apoi a criticat deciziile luate în Parlament în privința impozitării contractelor part-time.

UPDATE, ora 9.30: Nicușor Dan, față în față cu George Simion

La ora 9.30 au intrat la consultări cu președintele Nicușor Dan reprezentanții AUR.

Delegația AUR este formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

UPDATE: Grindeanu, după consultări: I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea și susține că partidul este îndreptățit să conducă Executivul, în condițiile în care PSD este cel mai mare grup parlamentar și a câștigat alegerile parlamentare din 2024.

Grindeanu a susținut, joi, că, în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică și a acuzat partidele care au guvernat în alte perioade că au dus țara spre crize și scădere economică.

„De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. El a pus situația actuală pe seama modului în care, în opinia sa, Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an.

„Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an”, a declarat Grindeanu.

UPDATE, joi, ora 9.00: Liderii PSD, față în față cu Nicușor Dan

Consultările pentru desemnarea desemnarea unui premier au început. Liderii PSD sunt față în față cu președintele.

Știre inițială:

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan au loc în contextul crizei politice care durează de peste patru luni, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Programul consultărilor

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, întâlnirile se vor desfășura astfel:

09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – SOS România

12:30 – POT

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați

Cine merge la consultările de la Cotroceni

Prima delegație așteptată la Cotroceni este cea a PSD. Componența acesteia nu a fost comunicată oficial, însă delegația ar urma să fie condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu. De asemenea, la consultări ar urma să participe Claudiu Manda și Ionuț Pucheanu.

AUR va fi reprezentat de președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan. Din delegație vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

USR merge la Cotroceni cu o delegație formată din președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Dragoescu.

„Evident că nu putem să mai așteptăm”

Nicușor Dan a declarat luni, într-un interviu pentru Euronews, acordat în Finlanda, că se aștepta la mai multă disponibilitate la dialog din partea partidelor la începutul sesiunii parlamentare.

„Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”, a spus președintele. Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea să aibă loc înaintea plecării sale în Statele Unite.

Președintele a mai spus că va alege varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament.

Președintele a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a spus că ambele nume vor fi în continuare luate în calcul.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus președintele.

Peste patru luni de criză politică

Consultările au loc după 135 de zile în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline.

Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea, depusă de PSD și AUR, a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a rămas în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Guvern.

De atunci, Ilie Bolojan conduce Guvernul cu atribuții limitate.

Președintele Nicușor Dan a făcut până acum două desemnări pentru funcția de premier. Prima a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus ulterior mandatul de premier desemnat.

Nicușor Dan l-a desemnat apoi pe Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern. Cabinetul propus de acesta nu a reușit însă să obțină voturile necesare în Parlament.