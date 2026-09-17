Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul. Declarații la ora 17.00

Președintele României, Nicușor Dan, va susține joi, la ora 17.00, declarații de presă la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Consultările au început joi, la ora 09.00, și au inclus reprezentanții principalelor formațiuni parlamentare.

Pe agenda consultărilor au fost PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS România, POT, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați.

SOS România a anunțat că nu participă la consultări, motivând că președinta formațiunii, Diana Șoșoacă, se află la Strasbourg.

Fără Guvern de 4 luni

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament la 5 mai 2026, prin moțiune de cenzură. De atunci, România are guvern interimar.

După demiterea Guvernului Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a făcut două desemnări de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Guvernul propus de Adrian Veștea (PNL) a fost respins de Parlament la 22 iunie, după ce nici măcar cei din PNL nu i-au acordat votul.

Consultările de joi reprezintă o nouă etapă în procesul de desemnare a unui premier, după mai multe discuții formale și informale purtate de președinte cu partidele parlamentare.