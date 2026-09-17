Cine este Leonardo Badea, varianta tehnocrată pusă de PSD pe masa lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Surse politice au precizat pentru MEDIAFAX că varianta tehnocrată luată în calcul de PSD pentru funcția de premier este Leonardo Badea, în vârstă de 51 de ani, actualul prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României și vicepreședinte al Consiliului de administrație al BNR.

Potrivit scenariului discutat inclusiv astăzi la Cotroceni, alături de Nicușor Dan, următorul Guvern ar urma să fie format din miniștri tehnocrați, având ca principală țintă gestionarea crizei economice actuale.

Partidul Social Democrat (PSD) a venit la consultările de joi de la Palatul Cotroceni cu două variante pentru preluarea Guvernului. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, este propunerea politică asumată de social-democrați pentru funcția de premier, în timp ce Leonardo Badea ar fi varianta tehnocrată luată în calcul pentru depășirea blocajului.

Cu ce ocupă și cine este Leonardo Badea

Leonardo Badea a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară între 2017 și 2019. Potrivit informațiilor de pe site-ul băncii centrale, el este absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, iar în 2005 a obținut titlul de doctor în domeniul Contabilitate la Academia de Studii Economice din București.

Badea a mai fost luat în calcul pentru funcția de premier în trecut. În 2020, numele său a fost alegerea lui Marcel Ciolacu pentru postul de prim-ministru, în timpul unei moțiuni de cenzură.

Leonardo Badea a intrat în politică în 2012, când a fost ales senator de Dâmbovița din partea PSD, pe listele USL. A fost unul dintre apropiații lui Adrian Țuțuianu, care ocupa atunci funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița.

La alegerile parlamentare din 2016, Leonardo Badea a fost ales deputat de Dâmbovița. Ulterior, el a ocupat funcția de președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, însă a rămas în Parlament aproximativ jumătate de an.

De-a lungul timpului, Leonardo Badea și-a expus expertiza economică prin intermediul unor analize pe diferite teme, precum investițiile străine, conflictul din Orientul Mijlociu și impactul deciziilor asupra lanțului de producție și asupra inflație, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).