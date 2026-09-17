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Radu Miruță, caricatură în cod de programare a poziției USR la Cotroceni

Radu Miruță a prezentat joi, într-o postare pe Facebook, sub forma unui algoritm informatic, poziția USR după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
Radu Miruță, caricatură în cod de programare a poziției USR la Cotroceni
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Emanuel Titus iliesi
Oana Antipa
17 sept. 2026, 14:57, Politic
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În formula postată de ministrul Apărării, partidul respinge varianta unui premier PSD, îl susține pe Siegfried Mureșan și acceptă, alternativ, un premier tehnocrat. În lipsa acestor soluții, opțiunea indicată este organizarea alegerilor anticipate.

„Daca inginerii software ar explica poziția USR la consultările de astăzi de la Cotroceni, cam așa ar arăta”, și-a început Miruță postarea.

În „algoritmul” prezentat, prima condiție este categorică: dacă partidul candidatului la funcția de premier este PSD, rezultatul este „RESPINGE”.

Varianta preferată de USR rămâne Siegfried Mureșan. Formațiunea a prezentat oficial această propunere și în cadrul consultărilor de joi.

Alternativa: premier tehnocrat

În cazul în care Mureșan nu este desemnat, Miruță indică drept alternativă un premier tehnocrat propus de președinte, care să conducă succesiv două formule politice: într-o primă etapă, o coaliție PNL-USR-UDMR, iar ulterior una formată de PSD. Potrivit schemei publicate de acesta, condiția este ca același premier tehnocrat să rămână în funcție în ambele etape ale rotației.

Ultima variantă prevăzută de „algoritmul” lui Miruță este: „SUSTINE(alegeri_anticipate)”.

USR a participat joi dimineață la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

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