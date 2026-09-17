Dezvăluirile lui Ponta după 14 ani: Ce a băut la Cotroceni când era președinte Băsescu și ce a consumat cu Dan

Fostul premier a declarat că, în cazul în care șeful statului îl va nominaliza, consideră că poate construi o majoritate în Parlament.

Chiriță: „Am venit cu propunerea unui candidat”

Răzvan Mirel Chiriță, liderul Grupului parlamentar Uniți pentru România, a declarat după întrevederea de la Palatul Cotroceni că formațiunea și-a reiterat propunerea făcută și la consultările precedente.

„Am finalizat consultările cu președintele României, domnul Nicuşor Dan. Așa cum am precizat și în urma consultărilor anterioare, am venit către dânsul cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru al României, în persoana domnului Victor Viorel Ponta.”

Chiriță a argumentat că România are nevoie rapid de un Executiv cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea unei rectificări bugetare.

„Suntem consecvenți în acțiuni și am reiterat aspectele pe care le-am considerat importante și relevante pentru susținerea acestei propuneri. Apreciem că este necesară de urgență o relansare economică, financiară a României. Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri de pline.”

Liderul UPR a invocat și rezultatul obținut de Ponta la scrutinul prezidențial din 2025: „Domnul Ponta se bucură de susținerea cetățenilor. La ultimul vot a înregistrat aproximativ 1.300.000 de voturi. Acest lucru ne întărește propunerea.”

UPR spune că nu vrea să blocheze desemnarea premierului

Chiriță a precizat însă că grupul parlamentar este dispus să discute și alte formule, dacă Nicușor Dan nu va considera că Ponta reprezintă soluția potrivită.

„Sperăm că la sfârșitul acestei zile președintele României să facă o nominalizare pentru un guvern. În egală măsură trebuie să precizăm că nu venim cu un blocaj către președintele țării. Iar dacă propunerea pe care noi am făcut-o nu este apreciată de către președinte ca fiind cea mai bună în acest moment, atunci suntem dispuși să discutăm pentru celelalte variante, respectiv susținerea unui guvern politic, dar și a unui premier, independent dacă este cazul, cu categorii cu un cabinet care să fie alcătuit din persoane care dețin experiența, expertiza și competențele necesare portofoliilor pentru care sunt numiți.”

UPR anunțase încă înaintea consultărilor că Ponta rămâne propunerea sa pentru funcția de premier, dar că numele acestuia nu reprezintă o condiție pentru susținerea unui viitor Executiv.

Ponta: „Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate”

Victor Ponta a declarat, la rândul său, că i-a transmis președintelui că poate face mai multe nominalizări până când un candidat reușește să obțină voturile necesare în Parlament.

„Ceea ce domnia sa oricum știa, dar am vrut să-i întăresc, că are dreptul la mai multe nominalizări, oricât te dorește domnia sa până la urmă, că va nominaliza pe cineva azi, nu știu pe cine. O să aflăm toți foarte curând. Și o să vedem și dacă trece în Parlament.”

Fostul premier s-a declarat încrezător că ar putea strânge o majoritate dacă Nicușor Dan l-ar desemna.

„Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și-o explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare.”

Rectificare, bugetul pe 2027 și discuția cu Nicușor Dan

Ponta a enumerat și trei dintre problemele pe care consideră că viitorul Executiv trebuie să le rezolve.

„Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027 și să, din punctul meu de vedere, am adăugat în interior, spun și la dumneavoastră, și să stabilizeze foarte clar regulile electorale. Că avem alegeri anticipate sau la termen, dar trebuie să știm cum candidăm. Și altfel e un caos în politică, care se adaugă la caosul economic și social.”

Întrebat dacă l-a convins pe președinte, Ponta a răspuns printr-o referire la perioada în care Traian Băsescu era șeful statului.

„Acum nu pot să spun că neapărat președintele l-am convins eu. I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut.”

„Deci înseamnă că am încredere că va face un lucru bun”, a continuat Ponta.

„Azi e mai rău decât era în 27 aprilie 2012”

Fostul premier a comparat actuala situație politică și economică cu momentul din 2012 în care a ajuns pentru prima dată la conducerea Guvernului.

„Eu învăț în fiecare zi. Când mă gândesc cât de puțin știam în 2012 și cât de mult am învățat de atunci, îmi gândesc.”

„Și e normal. Am învățat că se poate totdeauna mai rău. Azi e mai rău decât era în 27 aprilie 2012.”

Ponta a adăugat: „Dar am și învățat că de fiecare dată există și posibilitatea să te ridici dacă faci ceva. Dacă faci aceleași greșeli, n-are cum să-ți fie mai bine.”

Sursa video: Digi 24, Euronews