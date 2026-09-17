Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan, nu se află în România

Eurodeputatul PNL este la Strasbourg, unde Parlamentul European se află în sesiune plenară. Actuala sesiune a început luni, 14 septembrie, și se încheie joi, 17 septembrie.

Mureșan se află la Strasbourg de la începutul săptămânii, unde participă la sesiunea plenară a Parlamentului European.

În ultimele zile, eurodeputatul a susținut mai multe conferințe de presă, în care a vorbit atât despre activitatea Parlamentului European și viitorul buget al Uniunii, cât și despre situația politică din România.

De asemenea, Siegfried Mureșan a luat cuvântul în plen, în cadrul dezbaterii privind Starea Uniunii Europene.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan

Joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a spus președintele.

Eurodeputatul PNL a anunțat imediat după anunțul președintelui Nicușor Dan că acceptă propunerea făcută de acesta privind desemnarea sa ca premier.

Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR.