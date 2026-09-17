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Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan, nu se află în România

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, nu se află în România în acest moment.
Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan, nu se află în România
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cezar Moldovan
17 sept. 2026, 18:09, Politic
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Eurodeputatul PNL este la Strasbourg, unde Parlamentul European se află în sesiune plenară. Actuala sesiune a început luni, 14 septembrie, și se încheie joi, 17 septembrie.

Mureșan se află la Strasbourg de la începutul săptămânii, unde participă la sesiunea plenară a Parlamentului European.

În ultimele zile, eurodeputatul a susținut mai multe conferințe de presă, în care a vorbit atât despre activitatea Parlamentului European și viitorul buget al Uniunii, cât și despre situația politică din România.

De asemenea, Siegfried Mureșan a luat cuvântul în plen, în cadrul dezbaterii privind Starea Uniunii Europene.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan

Joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a spus președintele.

Eurodeputatul PNL a anunțat imediat după anunțul președintelui Nicușor Dan că acceptă propunerea făcută de acesta privind desemnarea sa ca premier.

Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR.

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