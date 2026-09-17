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Bolojan, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: Începem discuțiile politice pentru constituirea unei majorități. Nu e ușor

Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat ca premier pe Siegfried Mureșan, că, alături de partenerii din USR și UDMR, va începe discuții politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea guvernului.
Bolojan, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: Începem discuțiile politice pentru constituirea unei majorități. Nu e ușor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 20:43, Politic
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Ilie Bolojan spune că Siegfried Mureșan este „un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană”.

Liderul liberal susține că prin desemnarea lui Mureșan România are șansa de a continua „pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană”.

Bolojan este convins că Siegfried Mureșan va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României.

Bolojan anunță discuții pentru formarea majorității

Președintele PNL anunță începrea discuțiilor pentru formarea unei majorități.

„Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Potrivit unei analize G4Media, Guvernul condus de Siegfried Mureșan, după ce acesta a fost desemnat de Nicușor Dan, nu are în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestire, iar PSD poate deveni decisiv în formarea unei majorități.

Potrivit legii, premierul desemnat de către președinte are un termen constituțional de zece zile de la desemnare, în care trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii pe care îi propune pentru a forma un nou Executiv, așa cum este mandatat de șeful statului, în urma consultărilor.

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