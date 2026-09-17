Dominic Fritz, după desemnarea lui Mureșan: Nu va fi ușor să găsim o majoritate. Suntem pregătiți de compromis, inclusiv cu PSD

Liderul USR a catalogat nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan drept soluția potrivită pentru deblocarea situației politice.

„Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui. Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale”, a transmis pe Facebook Dominic Fritz.

Liderul USR a recunoscut că obținerea unei majorități va fi dificilă și a indicat deschiderea USR către un compromis politic cu social-democrații, al căror vot este decisiv.

„Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în Parlament. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, a declarat primarul din Timișoara.

Reacția acestuia a venit după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru formarea viitorului guvern.

În cadrul consultărilor USR a transmis că își menține propunerea privind formarea a două guverne minoritare succesive, ca soluție pentru depășirea crizei politice.

Potrivit liderului USR, primul guvern ar trebui format din USR, PNL și UDMR, iar ulterior ar putea fi urmat de un guvern minoritar PSD. Propunerea fusese avansată de Fritz și în luna iunie, la precedentele consultări de la Cotroceni.