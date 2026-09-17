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Dominic Fritz neagă că el i-ar fi spus lui Nicușor Dan „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”

Președintele USR Dominic Fritz neagă că el este liderul de partid la care s-a referit joi președintele Nicușor Dan, precizând că afirmația „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea” nu îi aparține.
Dominic Fritz neagă că el i-ar fi spus lui Nicușor Dan „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Maria Nițu
17 sept. 2026, 22:47, Politic
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Președintele USR, Dominic Fritz, a respins în mod categoric informațiile potrivit cărora el ar fi liderul de partid la care s-a referit președintele Nicușor Dan în discursul susținut joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Nicușor Dan a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că un lider de partid i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Șeful statului nu a precizat despre cine este vorba.

Ulterior, în presă au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fost Dominic Fritz.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă”, a transmis Dominic Fritz, joi, pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR spune că formularea nu îi este familiară și nici caracteristică, adăugând că implicarea sa în politică are legătură cu „pasiunea mea pentru România”.

„Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea. Singurul motiv pentru care mă implic în politică este pasiunea mea pentru România, care s-a născut la Timișoara. Singurul motiv pentru care sunt președinte de partid este pentru că cred că împreună suntem mai puternici în lupta pentru o Românie mai demnă, mai corectă și mai prosperă”, a scris Fritz.

Președintele USR spune că este obișnuit „ca patriotismul meu să fie constant atacat și pus la îndoială, fiind cineva care nu s-a născut aici”.

„Sunt conștient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea față de această țară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toți cei care mă judecă după realizările și faptele mele”, a transmis Dominic Fritz.

Declarația lui Dominic Fritz vine în aceeași zi în care Nicușor Dan l-a desemnat pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.

Președintele a spus că nu s-a conturat o majoritate, dar a ales persoana care a obținut cele mai multe voturi din partea formațiunilor cu care a fost la consultări.

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