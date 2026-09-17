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George Simion, despre Siegfried Mureșan: Nu-l votam nici dacă-l chema Vasile Mureșan

George Simion a explicat joi seara, la Digi24, mesajul cu steagurile și trandafirii publicat pe Facebook după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, precizând că steagul Germaniei îl reprezintă pe Mureșan, iar trandafirii îi indică pe Nicușor Dan și PSD.
George Simion, despre Siegfried Mureșan: Nu-l votam nici dacă-l chema Vasile Mureșan
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 22:49, Politic
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„Nu avem nimic împotriva numelui domnului Mureșan. Putea să-l cheme doar Vasile Mureșan și tot nu-l votam”, a spus George Simion.

Întrebat ce a vrut să transmită prin steagul Germaniei, liderul AUR a răspuns: „E suficient să vedeți activitatea lui din Parlamentul European”.

Simion a explicat și simbolul Franței din postare. „Franța și cei care apără și sunt văzuți ca oamenii Franței și erau propuși în funcția de premier sau vehiculați sunt Luca Niculescu, Alexandru Nazare”, a declarat liderul AUR.

În ceea ce privește cei trei trandafiri, Simion a spus că aceștia îi reprezintă pe Nicușor Dan și PSD.

„Mă refer la Nicușor Dan și la partidul prezidențial pe care dumnealui îl are, adică PSD-ul”, a spus Simion.

George Simion: Va trebui să stăm la maăs cu toții

Liderul AUR a reiterat că partidul său nu va vota Guvernul Mureșan: „Nu vom vota următorul guvern dacă nu facem parte din el”.

Întrebat dacă AUR ar accepta o eventuală invitație la negocieri pentru susținerea Guvernului Mureșan, Simion a spus că partidul este dispus să discute cu toate formațiunile politice.

„Ceea ce vă zic eu este că într-un final, mai devreme sau mai târziu, va trebui să stăm la masă cu toții pentru că niciun guvern, niciunul al Germaniei, niciunul al Franței, niciunul al celor trei trandafiri nu o să treacă fără voturile AUR sau fără ca PSD să reînnoade povestea de dragoste și coaliția cu domnul Bolojan”, a spus Simion.

George Simion a mai spus că, dacă nu se schimbă condițiile care au determinat poziția AUR, parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul de învestitură al Guvernului Mureșan.

Mesaj criptic după desemnare

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion a transmis joi un mesaj scurt și criptic, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Nu votăm nici 🇩🇪, nici 🇫🇷, nici 🌹🌹🌹. Doar 🇹🇩”, a scris George Simion pe rețelele sociale.

Mesajul a fost publicat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

 

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