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Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern: Dacă are nevoie de noi, îl așteptăm la sediu

Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu spune că social-democrații sunt gata să discute cu Siegfried Mureșan și să susțină Guvernul dacă PSD va face parte din acesta.
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Maria Nițu
17 sept. 2026, 22:10, Politic
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Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu a declarat joi că România va avea, în cele din urmă, un Guvern și exclude scenariul alegerilor anticipate. El nu știe însă dacă acest Guvern va fi condus de Siegfried Mureșan, dar spune că nu a existat „nicio cărămidă între noi și PNL”.

Pucheanu susține, într-o intervenție la Gândul, că PSD nu a închis ușa către PNL și că social-democrații sunt gata să discute cu Mureșan dacă acesta are nevoie de voturile partidului pentru a forma majoritatea parlamentară.

„Eu cred că va trece un guvern. Nu știu dacă acesta. Noi încă o dată o să vă uimesc din nou poate prin ceea ce spun. Noi n-am pus nicio cărămidă între noi și PNL. Prin urmare, dacă domnul Siegfried Mureșan are nevoie de voturi, de acelea 50, noi avem vreo 127. Dacă are nevoie de noi, îl așteptăm la sediu să ne prezinte planul de guvernare și ce portofolii ocupăm în viitorul guvern”, a declarat Ionuț Pucheanu la Gândul.

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Declarația acestuia vine după ce Nicușor Dan l-a desemnat joi pe eurodeputatul Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR, pentru funcția de premier.

Președintele a recunoscut că, după consultările cu partidele, nu s-a conturat o majoritate parlamentară. Mureșan a acceptat ulterior propunerea și are la dispoziție zece zile pentru a forma Guvernul.

Ionuț Pucheanu spune că PSD nu poate fi tratat doar ca o sursă de voturi pentru un Guvern din care social-democrații nu fac parte.

„Pentru că așa cum am reiterat atât Sorin Grindeanu, cât și ceilalți colegi ai mei și am votat de vreo două ori chestia asta, bine, n-am făcut totuși congres pentru a vota că nu mai facem niciodată alianță cu PNL, dar am spus-o foarte clar, mi se pare normal, dincolo de ce rotative doresc colegii, e normal să fim la guvernare, atâta timp cât ai nevoie de voturile mele”, a spus prim-vicepreședintele PSD.

Pucheanu: „Nu te poți folosi de voturile PSD-ului când și cum vrei tu”

Prim-vicepreședintele PSD a criticat și ideea ca social-democrații să susțină un Guvern fără să participe la guvernare. El spune că PNL nu poate apela la voturile PSD „când și cum vrei tu”.

„Nu te poți folosi de voturile PSD-ului când și cum vrei tu și ulterior să-ți mai aduci sau nu să aduci aminte de înțelegere. Eu cred că ideea asta de rotativă ar trebui să înceteze”, a declarat Pucheanu.

El spune despre guvernele din istoria României care au avut continuitate că au avut mai multe șanse să își ducă proiectele până la capăt.

„Dacă vă uitați în guvernările, cred că nu sunt mai mult de 4 guvernări în istoria de după ’90, care au atins borna sau s-au apropiat de borna celor 4 ani, au fost singurele guvernări care au reușit totuși să scoată la capăt o idee. Prin urmare, la fel ca și la primărie, e nevoie de continuitate. Vine al nostru, pleacă al nostru, nu merge lucrul acesta”, a spus liderul PSD.

„E nevoie de un om cu viziune”, spune Pucheanu

Ionuț Pucheanu declară că problema formării Guvernului nu se rezumă doar la obținerea voturilor în Parlament. Premierul, spune liderul PSD, trebuie să poată forma o echipă.

„E nevoie de un om cu viziune și cu capacitate nu doar să adune voturile, ci să-și facă o echipă. Pentru că orice om, că e primar, că e președinte, că e premier, este suma echipei pe care și-o încropește”, a declarat Pucheanu.

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