Ce scrie presa maghiară despre desemnarea lui Mureșan ca premier: „Nu are majoritate. Singura opțiune rămasă sunt alegerile anticipate, care promit o victorie sigură a extremei drepte”

Președintele României, Nicușor Dan, a desemnat un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, însă în continuare nu există șanse serioase pentru rezolvarea crizei politice care durează de 135 de zile, deoarece europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, desemnat pentru formarea Guvernului, nu are în spate o majoritate parlamentară, scrie publicația maghiară Népszava.

Népszava scrie că, dacă și această încercare de formare a unui guvern eșuează, ar mai rămâne varianta alegerilor anticipate, despre care publicația afirmă că ar putea aduce „o victorie sigură a extremei drepte”.

Mureșan nu are, în acest moment, majoritatea necesară

Publicația maghiară scrie că desemnarea a provocat surprindere, deoarece șeful statului a subliniat până acum că este dispus să propună doar o persoană capabilă să strângă în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Lui Mureșan îi lipsesc cel puțin 40 dintre cele 233 de voturi necesare.

Nicușor Dan a argumentat însă că România are nevoie de un guvern și că persoana desemnată este, în acest moment, cea care beneficiază de cel mai mare sprijin.

Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de prim-ministru, la 26 iunie, de PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan, în vârstă de 44 de ani, este economist și europarlamentar al Partidului Național Liberal. Este unul dintre cei mai influenți eurodeputați români și, din 2019, vicepreședinte al Partidului Popular European. El a fost negociatorul principal al Parlamentului European în elaborarea bugetului Uniunii Europene pentru perioada2028–2034.

Nu a fost implicat în politica internă din România, motiv pentru care este în mare parte necunoscut publicului larg.

Până acum, șeful statului a preferat să aștepte, invocând blocajul politic, în timp ce România se îndreaptă cu mare viteză spre haos total. Criza politică își pune amprenta asupra economiei, iar investitorii au început să se retragă din țară, scrie publicația maghiară.

Guvernul interimar nu are competența de a lua decizii majore. Incertitudinea și deteriorarea situației economice întăresc și mai mult extrema dreaptă, care conduce detașat în sondaje.

Scenariul alegerilor anticipate

Népszava scrie că aceasta este ultima posibilitate a lui Nicușor Dan de a încerca să evite alegerile anticipate.

Conform art. 89 din Constituția României, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură

Șeful statului a desemnat deja doi candidați pentru funcția de premier. Eugen Tomac, consilier prezidențial, s-a retras înainte de votul din Parlament, după ce a devenit clar că nu are sprijin suficient. Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, vicepreședinte al PNL, care a obținut 189 de voturi și nu a reușit să formeze Guvernul.

Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat o criză în interiorul partidului liberal, deoarece Veștea era dispus să colaboreze cu PSD, partidul care contribuise la căderea Guvernului Bolojan. Astfel, el nu a reușit să obțină nici măcar sprijinul propriului partid, iar PNL s-a divizat practic în două tabere, ceea ce complică și mai mult situația actuală.

PSD, cheia pentru formarea unei majorități

În ciuda blocajului, Népszava scrie că nu poate fi exclusă menținerea la putere a unei guvernări proeuropene și prooccidentale.

Publicația maghiară scrie că PSD se află într-o situație delicată. Deși în ultima perioadă a colaborat de mai multe ori și în mai multe chestiuni cu AUR, o eventuală guvernare comună nu numai că ar afecta imaginea PSD, dar ar putea duce și la ruperea partidului.

Sorin Grindeanu a criticat alegerea făcută de Nicușor Dan, însă Népszava remarcă faptul că liderul PSD nu a exclus de această dată la fel de categoric posibilitatea unui eventual sprijin, așa cum făcuse anterior, când susținea că social-democrații vor vota doar un guvern din care fac parte.

Refacerea coaliției de guvernare este considerată puțin probabilă de publicația maghiară, deoarece PNL și USR exclud în prezent colaborarea cu PSD, partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan.

UDMR ar fi dispus să guverneze împreună cu PSD, dar exclude participarea la un Executiv care ar beneficia de sprijinul formațiunilor de extremă dreapta. Fără aceste voturi, însă, nici un guvern PSD-UDMR nu ar avea majoritate.

Blocajul politic nu poate continua la nesfârșit

Népszava scrie că blocajul politic nu poate continua la nesfârșit. Guvernul Bolojan conduce România în regim interimar de 135 de zile.

Siegfried Mureșan are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului. După depunerea acestora, ședința pentru votul de învestire trebuie stabilită în cel mult 15 zile.